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آغا روح اللہ کے استعفیٰ کو ہماری آشیرواد حاصل ہے: بی جے پی لیڈر رام مادھو کا دعویٰ
رام مادھو نے جموں میں پریس کانفرنس کے دوران دعویی کیا کہ نیشنل کانفرنس اندرونی طور پر ٹوٹ چکی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 3, 2026 at 5:22 PM IST
جموں (عامر تانترے): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے آغا روح اللہ کے رکن پارلیمنٹ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی رکنیت سے استعفیٰ کو اپنی حمایت کے ساتھ جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس فیصلے کو بھگوا جماعت کا آشیرواد حاصل ہے۔
آغا روح اللہ نے منگل کو اپنے آبائی علاقہ بڈگام میں ایک بڑے عوامی جلسے کے دوران سرینگر لوک سبھا نشست کے رکن پارلیمنٹ اور نیشنل کانفرنس کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی قیادت کے ساتھ طویل عرصے سے جاری اختلافات کے بعد ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کا بھی استعفیٰ کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔
بی جے پی کے قومی نائب صدر رام مادھو نے جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آغا روح اللہ کو ’’ہمارے لوگوں کی مکمل آشیرواد حاصل ہے اور اسی لیے آغا روح اللہ آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔‘‘ تاہم، کابینہ میں حالیہ توسیع کے بعد نیشنل کانفرنس کے اندر بعض اراکین اسمبلی کی جانب سے سامنے آنے والی ناراضگی اور بغاوت سے متعلق سوال پر رام مادھو نے تبصرہ کرنے سے صاف انکار کیا۔
انہوں نے کہا: ’’میں نیشنل کانفرنس کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن نیشنل کانفرنس آج آپ (کی آنکھوں)کے سامنے ٹوٹ چکی ہے۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ آغا روح اللہ کے اختلافات اس وقت مزید بڑھ گئے تھے جب مرکز میں حکمران جماعت بی جے پی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی قربت بڑھنے کے تاثر نے زور پکڑا۔ علاوہ ازیں آغا روح اللہ ریزرویشن کے معاملے پر بھی عمر عبداللہ کے خلاف نوجوانوں کے پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے جبکہ روح اللہ مہدی بار بار این سی پر اصل مقصد یعنی دفعہ 370کی بحالی کی جدوجہد سے ہٹنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔
روح اللہ نے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا تھا کہ اسمبلی انتخابات کے منشور میں دفعہ 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود پارٹی نے مرکز میں بی جے پی کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی کے معاملے پر اپنا موقف بدل لیا ہے۔
اس سوال پر کہ کیا بی جے پی، نیشنل کانفرنس کے ناراض اراکین اسمبلی کی مدد سے حکومت تشکیل دے گی، رام مادھو نے کہا: "جب ہم اس مرحلے پر پہنچیں گے تو اس وقت دیکھیں گے۔"
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