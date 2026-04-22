ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسپتال دروازے کو احتجاجاً مقفل کرنے والے بھاجپا لیڈر گرفتار
بھاجپا لیڈر کیخلاف بانہال پولیس اسٹیشن میں بی این ایس کی 125، 126 اور 127 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 22, 2026 at 7:37 PM IST
رامبن ( نواز رونیال): سب ضلع اسپتال کو احتجاجاً تالا بند کرنے کے ایک روز بعد جموں کشمیر پولیس نے ضلع رام بن کے بانہال علاقے کے بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر محمد سلیم بٹ کو گرفتار کرکے ان کے خلاف قانون کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سلیم بٹ نے گزشتہ روز سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانہال میں ڈاکٹروں کی کمی کا الزام عائد کرتے ہوئے علامتی طور اسپتال کے مین گیٹ پر تالا چڑھا کر احتجاجی دھرنا دیا تھا۔
پولیس حکام کے مطابق پولیس اسٹیشن بانہال میں ایف آئی آر نمبر 63/2026 درج کی گئی ہے جس میں بھارتیہ نیایا سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 125، 126 اور 127 شامل کی گئی ہیں۔ یہ دفعات عمومی طور پر انسانی جان یا ذاتی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے، جبری یا ناجائز طور رکاوٹ پیدا کرنے اور عوامی تکلیف یا نقصان کا باعث بننے والے اعمال سے متعلق ہیں۔
واضح رہے کہ بی جے پی کی ٹکٹ پر حالیہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ بانہال سے الیکشن لڑنے والے بھاجپا لیڈر نے گزشتہ روز یعنی منگل کو سرینگر جموں قومی شاہراہ پر واقع سب ضلع ہسپتال، بانہال، کے مرکزی دروازے کو تالہ لگا کر احتجاج کیا تھا۔ اس دوران ہسپتال کی معمول کی خدمات کچھ وقت کے لیے متاثر ہوئیں تھی۔ بعد ازاں مقامی انتظامیہ کی مداخلت کے بعد تالہ کھلوایا گیا اور انتظامیہ نے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔
اپنے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے محمد سلیم بٹ نے کہا کہ "ایس ڈی ایچ بانہال سے کم از کم چار ڈاکٹروں کو بغیر متبادل تعیناتی کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے جس کے باعث بانہال، رامسو اور گول علاقوں کے ہزاروں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔" ان کا کہنا ہے کہ آنے والی امرناتھ یاترا کے پیش نظر ہسپتال میں مناسب طبی عملہ تعینات کرنا نہایت ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ سب ضلع اسپتال میں ڈاکٹروں کی شدید کمی کے باعث مریضوں کو ہو رہی تکلیف کے پیش نظر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔
