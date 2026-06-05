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بی جے پی رہنما ارشد بھٹ کی لوک بھون تک پد یاترا کو پولیس نے آگے بڑھنے سے روک دیا
ارشد بھٹ نے نہ صرف اسپتال کی کارکردگی بلکہ متعلقہ حکام کی عدم توجہی پر بھی سنگین سوالات کھڑے کرتے ہوئے احتجاج کیا۔
Published : June 5, 2026 at 3:44 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ بھر میں طبی عملے اور ڈاکٹروں کی شدید قلت کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر لیڈر ارشد بھٹ نے احتجاج کرتے ہوئے اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مارچ کے دوران ارشد بھٹ نے الزام عائد کیا کہ جموں و کشمیر کی وزیرِ صحت سکینہ مسعود ایتو نے ضلع اسپتال پلوامہ سے متعدد سینئر ڈاکٹروں کا تبادلہ اپنے حلقۂ انتخاب میں کیا ہے، جس کے باعث ضلع میں صحت کا نظام متاثر ہوا ہے۔
ارشد بھٹ نے اپنے کارکنوں کے ہمراہ آج ضلع بھر کے طبی اداروں میں ڈاکٹروں کی کمی کے خلاف احتجاج کیا اور اس مسئلے کو لیفٹیننٹ گورنر کی توجہ میں لانے کے لیے پلوامہ سے سرینگر کے لوک بھون تک پدیاترا کی قیادت کی۔ تاہم پلوامہ پولیس نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ضلع اسپتال پلوامہ جو ضلع سمیت وادی کے تین اضلاع کے مریضوں کو طبی خدمات فراہم کرتا ہے اکثر اپنی طبی سہولیات خصوصاً رات کے اوقات میں مریضوں کو درپیش مشکلات کے باعث سرخیوں میں رہتا ہے۔
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اس صورتحال نے نہ صرف اسپتال کی کارکردگی بلکہ متعلقہ حکام کی عدم توجہی پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ارشد بھٹ نے احتجاج کے دوران نیشنل کانفرنس حکومت پر ضلع پلوامہ کے ساتھ عدم توجہی برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے طبی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں عام مریض بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں اور شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔