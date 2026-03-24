اونتی پورہ میں بی جے پی کی طرف سے چار روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز
پروگرام کا مقصد نظریاتی وضاحت، تنظیمی نظم و ضبط اور پورے ملک میں بوتھ لیول تک رسائی کو تقویت دینا ہے۔
Published : March 24, 2026 at 10:02 PM IST
پلوامہ: (شبیر بھٹ) بھارتیہ جنتا پارٹی نے ضلع پلوامہ کے کارکنوں کے لیے میریج ہال اونتی پورہ میں تربیتی پروگرام (پرشکشن شیویر )کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری مدثر احمد، ضلع صدر پلوامہ انجینئر شوکت غیور اندرابی، سجاد رینہ، اوتار سنگھ، ارشد بٹ، میر بشیر اور بڑی تعداد میں کارکن شریک رہے۔
یہ پروگرام بی جے پی کے ملک گیر پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہابھیان 2026 کا حصہ تھا، جس کا مقصد نظریاتی وضاحت، تنظیمی نظم و ضبط اور پورے ملک میں بوتھ لیول تک رسائی کو تقویت دینا ہے۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مدثر احمد نے زور دے کر کہا کہ منظم تربیت بی جے پی کی تنظیمی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام ہر سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ کارکنان کو پارٹی کے نظریے، طرز حکمرانی کے ماڈل اور سیاسی سفر کے بارے میں گہری سمجھ سے آراستہ کیا جا سکے۔
"بی جے پی واحد سیاسی جماعت ہے جہاں ہر سطح پر منظم تربیت دی جاتی ہے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر کارکن نظریاتی طور پر مضبوط اور تنظیمی طور پر قابل ہو،" انہوں نے مزید کہا کہ منڈل سطح کے اجلاس پارٹی کی نچلی سطح پر بنیاد کو مضبوط کرنے میں فیصلہ کن قدم کی نشاندہی کرتے ہیں۔
بی جے پی لیڈر نسار بھٹ نے اس بات پر زور دیا کہ جاری تربیتی مہم کو پارٹی کے وژن، پالیسیوں اور ترقیاتی ایجنڈے کو عوام تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے کارکنان تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے شوکت غیور اندرابی نے کہا کہ بی جے پی آنے والے پنچایتی انتخابات میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی جس کے لیے پارٹی آج سے ہی محنت کر رہی ہے۔