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بی جے پی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے، مرکزی ایجنسیاں اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں: الکا لامبا
الکا لامبا نے کہاکہ "یہ نریندر مودی اور راہول گاندھی کے درمیان ذاتی لڑائی نہیں، آئین، جمہوریت اور آئینی اداروں کو بچانے کی جنگ ہے۔"
Published : July 12, 2026 at 7:50 PM IST
بانڈی پورہ : کانگریس مہلا مورچہ کی قومی صدر الکا لامبا نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ حکمراں جماعت ملک میں جمہوری اداروں کو کمزور کر رہی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو دبانے کے لیے مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کی بھی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہر سطح پر اٹھاتی رہے گی۔
بانڈی پورہ میں خواتین کارکنوں کے ایک کنونشن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الکا لامبا نے کہا کہ بی جے پی گزشتہ کئی برسوں سے منتخب ریاستی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا الزام تھا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) اور انکم ٹیکس محکمہ جیسی مرکزی ایجنسیوں کو سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مغربی بنگال کی ترنمول کانگریس، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، شیو سینا اور عام آدمی پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس حالیہ بیان پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا، جس میں عمر عبداللہ نے الزام لگایا تھا کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الکا لامبا نے کہا کہ یہ صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک میں جمہوری اداروں پر حملے کا حصہ ہے۔
الکا لامبا نے کہاکہ "یہ نریندر مودی اور راہول گاندھی کے درمیان ذاتی لڑائی نہیں، بلکہ آئین، جمہوریت اور آئینی اداروں کو بچانے کی جنگ ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو کر بی جے پی کی "خوف اور تقسیم کی سیاست" کا مقابلہ کرنا ہوگا، جبکہ کانگریس کے رہنما راہول گاندھی آئینی اقدار کے تحفظ کی اس جدوجہد کی قیادت کر رہے ہیں۔
جموں و کشمیر کے حوالے سے الکا لامبا نے کہا کہ 2019 میں ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے اور اسے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے کے بعد عوام مسلسل مکمل ریاستی درجہ بحال کیے جانے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کانگریس اس مطالبے کو ہر فورم پر اٹھاتی رہے گی تاکہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے سیاسی حقوق واپس مل سکیں۔
خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں، کشمیر اور ملک کی دیگر ریاستوں میں خواتین کو منظم کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کے مؤثر نفاذ کا مطالبہ بھی دہرایا۔
الکا لامبا نے اپنی تقریر میں نیٹ (NEET) امتحان کے مبینہ پرچہ لیک، مہنگائی، بے روزگاری اور حکومت کی بعض بین الاقوامی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت کئی اہم محاذوں پر ناکام ثابت ہوئی ہے اور عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ پارلیمانی اجلاس میں کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جمہوریت، آئینی اداروں کے تحفظ اور شہریوں کے حقوق سے متعلق مسائل کو پوری قوت کے ساتھ اٹھائیں گی تاکہ حکومت کو عوام کے سامنے جوابدہ بنایا جا سکے۔