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بی جے پی ملک میں ون نیشن ون الیکشن کے لیے کر رہی ہے راہ ہموار، آغا روح اللہ
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ موجودہ، سرکار ہر محاز پر ناکام ہوچکی ہے۔
Published : June 18, 2026 at 5:25 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) ممبر پارلیمان سرینگر آغا روح اللہ مہدی نے آج اونتی پورہ ٹاون ہال اونتی پورہ میں ایک پبلک دربار کی صدارت کی، جس میں مختلف محکمہ جات کے ضلعی اور سب ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام کی جانب سے مختلف مسائل سامنے لائے گیے جن کو ممبر پارلیمنٹ نے غور سے سنے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
اپنے خطاب میں اّغا نے بتایا کہ جموں وکشمیر کے لوگوں کو فی الوقت مختلف سطحوں پر مشکلات کا سامنا ہے ۔جہاں آج ایس ایچ او سے لیکر دیگر آفیسران دیگر ریاستوں سے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ۔ وہیں جن لوگوں کو ہم نے اقتدار سونپا وہ عوام کے مشکلات کو کم کرنے میں یکسر ناکام ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز کے ساتھ ہمیں لڑائی جمہوری طریقے سے جاری رکھنی چاہیے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ موجودہ، سرکار ہر محاز پر ناکام ہوچکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو برس گز ر گئے ہیں نہ انتظامی سطح پر اور نہ ہی سیاسی طور پر اب تک کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آرہی ہے۔ روح اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک میں سیاسی پارٹیوں کو سیندھ لگاکر دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے فراق میں ہے تاکہ ون ونیشن ون الیکشن کے لیے راہ ہموار، کی جا سکے۔ اس دوران روح اللہ نے یوسف پٹھان کو لے کر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی نے یوسف پٹھان کو گجرات سے بلا کر رکن پارلیمنٹ بنایا لیکن انہوں نے پیٹھ میں خنجر مارا۔