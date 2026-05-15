بی جے پی کارکنان نے کیا سرینگر میں احتجاج، شراب کی فروخت پر مکمل پابندی کا مطالبہ
جموں کشمیر پولیس نے احتجاجی مارچ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کی جانب پیش قدمی کی اجازت نہیں دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 15, 2026 at 12:24 PM IST
سرینگر: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے کارکنوں نے کشمیر میں شراب کی فروخت کے خلاف جمعہ کو سرینگر میں احتجاج کرتے ہوئے وادی میں شراب کی دکانوں پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مارچ سرینگر کے سونہ وار، رام منشی باغ علاقے سے شروع ہوا اور کارکنوں نے گپکار روڈ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی جہاں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ واقع ہے۔ تاہم پولیس نے مارچ کو روک کر مظاہرین کو گپکار کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہ دیتے ہوئے احتجاج کو ناکام بنا دیا۔
مظاہرین میں شامل بھاجپا کارکنان نے حکمران جماعت جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور الزام عائد کیا کہ مختلف طبقوں کی مخالفت کے باوجود حکومت شراب فروخت کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔