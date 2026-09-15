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بی جے پی کو اسمبلی اجلاس کی مدت پر سوال اٹھانے کا حق نہیں: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا کہ، اگر ہم بی جے پی اپنی زیر اقتدار ریاستوں میں ایک یا دو دن کے اجلاس بلاتی ہے۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 8:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ بی جے پی کو آئندہ اسمبلی اجلاس کے مدت پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ، زعفرانی پارٹی کے اقتدار والی ریاستوں میں سیشن اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔
عبداللہ نے بی جے پی ایم ایل اے اور قائد حزب اختلاف سنیل شرما کے اس الزام پر ردعمل ظاہر کیا کہ حکومت نے آنے والے اسمبلی اجلاس کو مختصر رکھا کیونکہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: Chief Minister Omar Abdullah, responding to Assembly LoP Sunil Sharma’s allegations that the government was not taking matters seriously, says, “We have convened a seven-day session. There would be a lack of seriousness if we followed the path shown… pic.twitter.com/TDXvn5wejQ— IANS (@ians_india) September 15, 2026
عبداللہ نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ، "یہ سات دن کا سیشن ہے۔ اس میں غیر سنجیدہ کیا ہے؟ اگر ہم بی جے پی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے، جو اس کے زیر اقتدار ریاستوں میں ایک یا دو دن کے اجلاس بلاتی ہے، تو یہ غیر سنجیدہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھی نہیں آتے، آپ انہیں اسمبلی میں کم ہی دیکھتے ہیں۔"
جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس 21 ستمبر سے 30 ستمبر تک سرینگر میں ہونے والا ہے۔
شیڈول میں تین نان سٹنگ دن (ایسے دن جس میں ریاست تعطیلات ہوں گی) شامل ہیں - 23 ستمبر کو مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ کی تعطیل ہوگی، 26 ستمبر کو تعطیل ہے، اور 27 ستمبر کو اتوار ہے۔ اس طرح اسمبلی اجلاس صرف سات دن کا ہوگا۔
عمر عبداللہ نے کہا، "جہاں تک غیر ذمہ دارانہ رویے کا تعلق ہے، ہم صبح سے شام تک اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ہم اسمبلی میں موجود نہ ہوں۔ دوسروں کو جو چاہیں الزامات لگانے دیں، لیکن بی جے پی کو اس طرح کے الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی قتدار والی ریاستوں میں اسمبلی کے اجلاس اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔"
وزیراعلیٰ نے کہا کہ وہ اسمبلی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کون کتنی دیر بیٹھتا ہے اور پھر آکر بتائیں کون معاملات کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور کون نہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی لیڈر ہر روز بیان دیتے ہیں، لیکن ان کا روزانہ جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے اگلے بیان پر ایک ماہ بعد ردعمل دوں گا، میں ہر روز نہیں بلکہ مہینے میں ایک بیان کا جواب دوں گا۔
جموں و کشمیر میں سیاسی استحکام کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ روزانہ اپنے ایم ایل ایز کی گنتی نہیں کرتے اور انہیں کھونے کی فکر نہیں کرتے کیونکہ انہیں ان پر اعتماد ہے۔
عبداللہ نے کہا، "کیا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے کچھ ایم ایل اے پھسل جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ مجھے اپنے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔"
اس طرح کی سرگرمیوں کے پیچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، عبداللہ نے کہا، "جہاں تک ان کو اکسانے والوں کا تعلق ہے، میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ صرف ایک یا دو لوگ ہیں جو گپکار روڈ پر ایجنسی کے دفتر سے اپنے لفافے جمع کرتے ہیں۔"
عبداللہ نے کہا، "یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت بنتے ہی جموں میں میرے دفتر آئے تھے، رہائش مانگ رہے تھے، میں نے ان کے احترام میں منہ نہیں کھولا، بس میرے دفتر آنے والے لوگوں کے وزیٹر ریکارڈ چیک کریں، آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو آج ایم ایل اے کی گنتی میں مصروف ہیں۔" انہوں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو ملازمتیں فراہم نہیں کیں، انہوں نے ہمارے خلاف لکھنا شروع کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا، "یا اس تبصرہ نگار کو لے لیں جس کو سرکاری گھر نہیں ملا اور اب حکومت کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ اگر میں اسے جواہر نگر میں فلیٹ دے دیتا تو کیا وہ اس طرح لکھنے کی ہمت کرتا؟ یہ صرف میرے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور میرا اپنا فائدہ مجھے پریشان نہیں کرتا۔"
Srinagar, Jammu and Kashmir: Chief Minister Omar Abdullah says, “We may rush the recruitment process, but the outcome is not good. It leaves room for complaints. That is why I have told the agency that they may delay it by a month or two, but the process must be transparent.… pic.twitter.com/ClqXUpvLl5— IANS (@ians_india) September 15, 2026
بھرتی پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آسامیاں آہستہ آہستہ پر کی جا رہی ہیں۔
عبداللہ نے کہا، "ہم اس عمل کو تیز کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جلد بازی سے اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ شکایات کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھرتی کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ چاہے اس میں ایک یا دو ماہ کا عرصہ لگ جائے، شفافیت کو برقرار رکھا جانا چاہیے اور درست طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کل کسی کو اس عمل کے بارے میں شکایت نہ ہو۔"
انہوں نے کہا کہ یہ عمل فعال طور پر جاری ہے، اور جہاں بھی ضرورت ہے محکموں میں بھرتی ہو رہی ہے۔
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