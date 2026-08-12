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مرکزی حکومت صنعت کاروں کی سرکار ہے: کانگریس لیڈر
کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنی نے بسمنی ترال کے دورے کے دوران لوگوں سے سیکولر پارٹیوں کو مضبوط بنانے کی اپیل کی۔
Published : August 12, 2026 at 9:03 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : "موجودہ مرکزی سرکار ادیوگ پتیوں (صنعت کاروں) کی سرکار ہے۔ جبکہ کانگریس نے ہمیشہ ملک کے پسماندہ اور غریب لوگوں کی آواز بلند کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ملک کے الگ الگ حصوں میں کانگریس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں۔" ان خیالات کا اظہار کانگریس لیڈر اور جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر سریندر سنگھ چنئ نے ترال علاقے کے دور افتادہ گاؤں بسمنی میں ایک پارٹی پروگرام کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔
قبل ازیں علاقے کے کئی لوگوں نے سریندر سنگھ کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر خطاب کے دوران سریندر سنگھ چنئ نے بتایا کہ وہ راہل گاندھی کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ملک کی تعمیر وترقی میں اپنا رول ادا کریں گے۔ سنگھ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے سیکولر ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جبکہ اس موقعے پر لوگوں نے اپنے اپنے مسائل سے سنگھ کو آگاہ کیا۔
انہوں نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش کریں گے کیونکہ "کانگریس ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ رہی ہے جبکہ موجودہ سرکار ادیوگ پتیوں کی سرکار ہے جو صرف ان ہی لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے جبکہ غریب عوام کے جملہ مسائل کے بارے میں بات تک گوارہ نہیں کرتی۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ عوام کے مسائل کی ترجمانی کرتا رہے گا اور اس بارے میں کوئی بھی طاقت اسے ِخاموش نہیں رہ سکتی۔
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