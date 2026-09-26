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بی جے پی جنرل سکریٹری اشوک کول اپنے عہدے سے ہورہے ہیں مستعفی
بی جے پی جنرل سکریٹری اشوک کول اپنے عہدے سے ہورہے ہیں مستعفی
Published : September 26, 2026 at 12:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر یونٹ کو اس وقت ایک بڑا تنظیمی دھچکا لگا جب پارٹی کے سب سے سینئر اور بااثر رہنماؤں میں شمار ہونے والے صوبائی جنرل سکریٹری (تنظیم) اشوک کول نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ وہ پچھلے تقریباً 12 برسوں (سال 2012 سے) مسلسل اس کلیدی تنظیمی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور جموں و کشمیر میں بی جے پی کا ایک بڑا اور مضبوط چہرہ مانے جاتے ہیں۔
اشوک کول نے اس اہم ترین ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے پیچھے بنیادی وجہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور مسلسل گرتی ہوئی صحت کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ جسمانی حالات کے پیشِ نظر اب ان کے لیے اس بھاری تنظیمی بوجھ کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا، اسی لیے وہ اب اپنی مادر تنظیم (راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS) میں واپس لوٹ رہے ہیں۔
ترجمان کی تصدیق اور عبوری صورتحال
بی جے پی جموں و کشمیر یونٹ کے ترجمان ساجد یوسف شاہ نے اشوک کول کے استعفے کی باقاعدہ تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا گیا، بلکہ اشوک کول نے تقریباً ایک برس قبل ہی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ انہیں تنظیمی سکریٹری کی ذمہ داریوں سے فارغ کیا جائے۔ ترجمان کے مطابق، پارٹی قیادت نے ان کی صحت کی ناسازی اور عمر کے تقاضوں کا احترام کرتے ہوئے طویل غور و فکر کے بعد اب ان کی یہ درخواست قبول کر لی ہے۔ اگرچہ جموں و کشمیر بی جے پی میں ابھی تک باضابطہ طور پر کسی دوسرے رہنما کو اس انتہائی اہم اور حساس نوعیت کے عہدے پر فائز نہیں کیا گیا ہے، تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی میں جاری حالیہ تنظیمی ردوبدل کے تحت آئندہ چند ماہ کے اندر اشوک کول کے متبادل کے طور پر کسی موزوں چہرے کی تقرری کا عمل یقیناً مکمل کر لیا جائے گا۔
اشوک کول کی خدمات اور سیاسی اثرات
پارٹی ذرائع اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، ایک کشمیری پنڈت ہونے کے ناطے اشوک کول کا بی جے پی کو جموں اور خاص طور پر وادیِ کشمیر میں زمینی سطح پر مستحکم کرنے میں ایک تاریخی اور کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے اس دور میں وادیِ کشمیر کے اندر بی جے پی کا تنظیمی نیٹ ورک پھیلایا جب وہاں پارٹی کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بی جے پی کی اندرونی حکمت عملی کو مضبوط کیا، نچلی سطح پر کیڈرز کی بڑے پیمانے پر توسیع کی، اور جموں و کشمیر دونوں صوبوں کے درمیان تنظیمی روابط کو بے حد مربوط کیا۔ جموں اور کشمیر کے دور دراز علاقوں میں باقاعدگی سے تنظیمی اجلاس منعقد کرنا، پارٹی کارکنوں کا حوصلہ بڑھانا اور عوامی رسائی کی مہمات کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ان کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت مانا جاتا ہے۔
تنظیمی نیٹ ورک کی مضبوطی اور دائرۂ کار
اپنے طویل ترین دورِ اقتدار میں اشوک کول نے مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں اور مودی حکومت کے خطے سے متعلق تاریخی اقدامات کو عوامی سطح پر اجاگر کرنے والی ہر بڑی مہم کی ذاتی طور پر قیادت کی۔ بی جے پی کی "بوتھ سطح" (نچلی ترین سطح) پر موجودگی کو لوہے کی طرح مضبوط بنانے کا کریڈٹ بھی انہیں ہی جاتا ہے۔ وہ ضلعی صدور، حلقہ جاتی عہدیداروں اور مقامی کارکنوں کے ساتھ باقاعدگی سے جائزہ اجلاس (ریویو میٹنگز) منعقد کرتے تھے تاکہ پارٹی کا زمینی فیڈ بیک براہِ راست اعلیٰ قیادت تک پہنچایا جا سکے۔ ان کی اس دستبرداری کو بی جے پی جموں و کشمیر کے لیے ایک بڑا خلا قرار دیا جا رہا ہے، جسے پُر کرنا آنے والے دنوں میں نئی تنظیمی قیادت کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا۔