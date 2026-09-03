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احتجاج کے دوران خاتوں کے ساتھ مبنہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے شخص سے بی جے پی نے کیا لاتعلق کا اظہار
ساجد یوسف شاہ نے کہا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
Published : September 3, 2026 at 4:02 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی جموں و کشمیر یونٹ نے ایک وائرل ویڈیو میں نظر آنے والے فرد کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا ہے جس میں وہ گزشتہ سرینگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں احتجاج کے دوران مبینہ طور پر ایک خاتون کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ایک بیان میں بی جے پی جے کے اسٹیٹ میڈیا انچارج ایڈوکیٹ ساجد یوسف شاہ نے کہا کہ پارٹی نے متعدد ذرائع سے معاملے کی معلومات کی ہے جس یہ معلوم چلا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص کا بی جے پی سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بڑے عوامی اجتماعات میں نامعلوم اور غیر وابستہ افراد شامل ہو سکتے ہیں جن کو خود بخود منتظمین یا بی جے پی سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملوث فرد کی شناخت کے علاوہ خاتون کے چہرے کو شائع کرنے والے پورٹلز کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
ایسے میں بی جے پی رہنماوں نے مبینہ واقعہ کی مذمت کی ہے اور کہا کہ مزکورہ شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جانی چائیے۔انہوں نے لوگوں پر بھی زور دیا کہ وہ غیر تصدیق شدہ معلومات کو وائرل نہ کریں یا کسی فرد کے مبینہ طرز عمل کو بی جے ہی سے منسوب نہ کریں۔
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واضح رہے گزشتہ کل بی جے پی نے جموں وکشمیر کی موجودہ این سی حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی جس میں پارٹی کے سنئیر رہنماون کے علاوہ مختلف اضلاع سے آئیے ہوئے پارٹی کارکنان نے بھی حصہ لیا ۔وہیں دوسری جانب حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنماوں اور کارکنان نے بھی بی جے پی دفتر کا گھراو کرنے کی کوشش کی اور ریاستی درجے اور 370 کے حق میں نعرے بلند کئے۔