ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی کے عناصر جانبدارانہ بلڈوزر سیاست کے ذریعے امن و امان خراب کر رہے ہیں: ایم ایل اے سجاد شاہین
سجاد شاہین نے کہا کہ “غریب قبائلی خاندانوں کو نشانہ بنانا جبکہ بااثر لینڈ مافیا کو نہ چھیڑنا، جانبداری کو واضح کرتا ہے۔”
Published : May 20, 2026 at 10:49 PM IST
رامبن (نواز رونیال): حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے لیڈر و رکن اسمبلی بانہال سجاد شاہین اور ایم ایل اے بانہال نے جموں میں گوجر اور بکروال خاندانوں کے رہائشی ڈھانچوں کی مسماری کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کارروائی کو “جانبدارانہ، افسوسناک اور جموں و کشمیر کے پُرامن ماحول کو خراب کرنے والا” قرار دیا۔ بدھ کے روز ایک بیان میں سجاد شاہین نے کہا کہ موجودہ حکومت جہاں امن، سماجی ہم آہنگی اور تمام طبقات کے لیے انصاف برقرار رکھنے کے لیے پُرعزم ہے، وہیں انتظامیہ کے بعض عناصر سیاسی دباؤ میں آکر جموں میں بی جے پی کے تفرقہ انگیز ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جموں سے تعلق رکھنے والے ایک بی جے پی ایم ایل اے کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات، جن میں غریب قبائلی خاندانوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کھلی دھمکیاں دی گئیں، اور اس کے بعد ہونے والی انہدامی کارروائی نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ “واقعات کا تسلسل واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ نظام کے اندر کچھ افسران بی جے پی عناصر کو خوش کرنے کے لیے غریب اور بے گناہ قبائلی خاندانوں کو منتخب طور پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات ناقابلِ قبول ہیں اور جموں و کشمیر کے پُرامن ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔”
ایم ایل اے نے سوال اٹھایا کہ اتنی بڑی انہدامی کارروائی مناسب مشاورت اور انتظامی حساسیت کے بغیر کیسے انجام دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ “حکومت انصاف اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض افسران انسانی اور آئینی اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے فرقہ پسند قوتوں کے سیاسی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔”
متعلقہ خبر: رائیکا بندی میں گوجر بکروال خاندانوں کے مکانات کو منہدم کرنے کے معاملہ میں فیک فائنڈنگ کمیٹی تشکیل
سجاد شاہین نے کہا کہ گوجر اور بکروال برادریاں جموں و کشمیر کے سماجی اور ثقافتی تانے بانے کا اہم حصہ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ خطے میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ “غریب قبائلی خاندانوں کو نشانہ بنانا جب کہ بااثر قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا کو نہ چھیڑا جانا، اس کارروائی کی جانبدارانہ نوعیت کو بے نقاب کرتا ہے۔”
انہوں نے خبردار کیا کہ انتظامیہ کے بعض عناصر کی جانب سے اس قسم کی سیاسی محرکات پر مبنی کارروائیاں عوام میں بداعتمادی اور احساسِ محرومی پیدا کر سکتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیریوں کو ’لینڈ گریبر‘ کہنے والی حکومت آج عوام پر بلڈوزر چلارہی ہے: موہت بھان
انہوں نے کہا کہ “جموں و کشمیر ماضی میں فرقہ وارانہ سیاست کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ انتظامیہ کو سیاسی پولرائزیشن کے لیے استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے روکا جانا چاہیے۔”
ایم ایل اے بانیہال نے مطالبہ کیا کہ اس متنازعہ انہدامی کارروائی کو انجام دینے والے افسران کی نشاندہی کرکے ان کا احتساب کیا جائے اور پورے معاملے کی منصفانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کی فوری بازآبادکاری اور معاوضے کا بھی مطالبہ کیا۔
مزید پڑھیں: جموں میں انہدامی کارروائی؛ متاثرین نے کہا 'غیر منصفانہ'، اراکین اسمبلی نے تحقیقات کا کیا مطالبہ