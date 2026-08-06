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اننت ناگ ریلی میں قابل اعتراض نعروں سے بی جے پی نے کیا لاتعلقی کا اظہار
گزشتہ روز ایک ریلی کے دوران بھاجپا کارکنان نے نعرے لگائے جن پر پارٹی کو سخت ٹرول کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 1:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اننت ناگ ہاؤسنگ کالونی میں منعقدہ ایک ریلی کے دوران لگائے گئے قابل اعترض نعروں سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا کہ "یہ ریمارکس نہ تو پارٹی کے نظریہ کی عکاسی کرتے ہیں اور نہ پارٹی کا یہ موقف ہیں۔" گزشتہ روز بی جے پی کی ایک ریلی کے دوران قابل اعتراج نعرے لگائے گئے تھے جن میں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم نعروں میں عام کشمیری خواتین کے نام کا استعمال کیا گیا تھا جس پر پارٹی کو سخت ٹرول کیا گیا۔
ہتک آمیز نعروں سے خود کو الگ کرتے ہوئے پارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ "اس طرح کا ردعمل نہ تو پارٹی کے نظریے کی نمائندگی کرتا ہے اور نہ ہی اس کی قیادت کے موقف کی نمائندگی کرتا ہے۔" پارٹی نے خواتین کے وقار اور عزت کے تحفظ اور وزیر اعظم کے خواتین کو بااختیار بنانے کے ویژن سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔
پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بی جے پی جموں و کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھوکر نے کہا کہ "پارٹی خواتین کے وقار کا احترام کرنے پر پختہ یقین رکھتی ہے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن پر قائم ہے۔" انہوں نے کہا کہ "ہماری پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے وقار اور عزت کو برقرار رکھا ہے۔ بی جے پی خواتین کو بااختیار بنانے میں سب سے آگے رہی ہے، اور خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن فراہم کرنے کا تاریخی فیصلہ اس عزم کی عکاسی کرتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ریلی کے دوران مبینہ طور پر کچھ عناصر کی طرف سے لگائے گئے قابل اعتراض نعروں کو ایک تنظیم کے طور پر بی جے پی سے منسوب نہیں کیا جانا چاہئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کچھ افراد نے اپنی ذاتی سوچ یا جذبات کی بنیاد پر نعرے لگائے ہوں گے۔ لیکن وہ نعرے بی جے پی کے موقف یا ریلی کی قیادت کرنے والے لیڈروں کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ پارٹی کسی کے خلاف کسی ہتک آمیز یا تضحیک آمیز تبصرے کی توثیق نہیں کرتی۔
واضح رہے کہ 5 اگست کو جشن کے طور منانے کی خاطر سرینگر کے علاوہ بی جے پی جموں وکشمیر یونٹ کی جانب اننت ناگ میں بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا جس کی قیادت بی جے پی کے سنئیر رہنما صوفی یوسف کررہے تھے ۔اسی ریلے میں یہ قابل اعتراض نعرے لگائے گئے تھے۔
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