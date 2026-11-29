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جموں کے لیے نیشنل لاء یونیورسٹی کا محض کیمپس منظور نہیں، الگ اور خودمختار یونیورسٹی قائم کی جائے، بی جے پی
بی جے پی نے کہا کہ ہمیں دو نیشنل لاء یونیورسٹیاں چاہئیں، نہ کہ ایک یونیورسٹی جس کے تحت جموں کو ماتحت کیمپس دیا جائے۔
Published : November 29, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:55 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر میں مجوزہ نیشنل لاء یونیورسٹی کے مرکزی ادارے کے تحت جموں میں محض ایک کیمپس قائم کرنے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے جموں کے لیے الگ اور خودمختار نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بی جے پی ہیڈکوارٹر جموں میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی جموں نارتھ شام لال شرما نے کہا کہ جموں کی تاریخ اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد، استقامت اور مسلسل کوششوں سے عبارت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایمز، مرکزی یونیورسٹی اور دیگر اہم اداروں کے حصول کے لیے بھی جموں کو طویل جدوجہد کرنا پڑی ہے۔شام لال شرما نے الزام لگایا کہ حکومت حقائق کو جزوی طور پر پیش کرکے عوام کے سامنے یک طرفہ بیانیہ رکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے نظرانداز کیے گئے حقائق اور تضادات کو بے نقاب کرے گی۔
اس موقع پر رکن اسمبلی ادھم پور ایسٹ رنبیر سنگھ پٹھانیا نے معاملے کے قانونی اور تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے جموں و کشمیر نیشنل لاء یونیورسٹی ایکٹ 2018 کی دفعہ 3(1) کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ دفعہ حکومت کو واضح طور پر ایک یا ایک سے زائد یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اختیار فراہم کرتی ہے۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب قانون ایک سے زیادہ نیشنل لاء یونیورسٹیاں قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے تو جموں کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام میں رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں دو، جبکہ مہاراشٹر میں تین نیشنل لاء یونیورسٹیاں قائم ہیں۔
ان کے مطابق جموں کو الگ ادارہ فراہم نہ کرنے کی نہ کوئی قانونی مجبوری ہے اور نہ ہی انتظامی جواز۔ پٹھانیہ نے کہا کہ جموں کی بہتر سفری رابطہ کاری، جغرافیائی رسائی، سلامتی کی صورتحال اور موسمی حالات اسے ایک اہم قومی تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے موزوں مقام بناتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر میں نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام کا خیرمقدم کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جموں کی جائز خواہشات اور حقوق کو نظرانداز کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ ’ہمیں دو نیشنل لاء یونیورسٹیاں چاہئیں، نہ کہ ایک یونیورسٹی جس کے تحت جموں کو ماتحت کیمپس دے دیا جائے۔ جب قانون ایک سے زیادہ یونیورسٹیوں کی گنجائش فراہم کرتا ہے تو پھر جموں کم پر کیوں اکتفا کرے؟ رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے اعلان کیا کہ بی جے پی اس مبینہ امتیازی انتظام کی مخالفت کرے گی اور جموں کے مطالبے کو ہر جمہوری اور آئینی فورم پر اٹھائے گی، حتیٰ کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ تک لے جایا جائے گا۔
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