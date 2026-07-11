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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ معافی مانگیں یا مجرمانہ الزامات کا سامنا کریں، بی جے پی
عمر عبداللہ نے الزام لگایاکہ بی جے پی نے ان کے ایک ایم ایل اے کو 20 سے 30 کروڑ روپےرشوت دینے کی کوشش کی۔
Published : July 11, 2026 at 10:04 PM IST
جموں: (عامر تانترے) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس الزام پر سخت اعتراض کیا ہے کہ بی جے پی نے نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایک ایم ایل اے کو رشوت دی۔ بی جے پی نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اپنے دعووں کی حمایت میں ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے تو ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔
آج شام یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اودھم پور کے ایم ایل اے اور بی جے پی کے سینئر لیڈر رنبیر سنگھ پٹھانیا نے چیف منسٹر سے بی جے پی لیڈر کا نام بتانے کو کہا، جسے انہوں نے سپریم کورٹ کا وکیل بتایا، اور اس ایم ایل اے کو بھی جو این سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے رشوت دی جارہی تھی۔
آج شام یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اودھم پور کے ایم ایل اے اور بی جے پی کے سینئر لیڈر رنبیر سنگھ پٹھانیا نے چیف منسٹر سے اس بی جے پی لیڈر کا نام بتانے کو کہا جسے انہوں نے سپریم کورٹ کا وکیل بتایا تھا اور اس ایم ایل اے کا بھی جسے این سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے رشوت دی جارہی تھی۔
پٹھانیا نے کہا کہ جموں و کشمیر میں آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو کم ترین سطح کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ نے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کا حوالہ دیا جو چیف منسٹر کے مطابق بی جے پی عہدیدار اور این سی ایم ایل اے ہیں لیکن انہیں یہ بتانا چاہئے کہ وہ کون ہیں۔ پٹھانیا نے سوال کیا کہ یہ کہاں، کب اور کیسے ہوا اس کی تفصیلات کا انکشاف کیا جانا چاہیے۔
بی جے پی ایم ایل اے نے کہا کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور چیف منسٹر کو معافی مانگنی چاہئے ورنہ بی جے پی انہیں عدالت میں گھسیٹے گی۔ بی جے پی عمر عبداللہ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرے گی۔ انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود ان الزامات کی اطلاع کسی ایجنسی کو نہیں دی۔ کسی جرم کو چھپانا ایسا ہی ہے جیسا کہ جرم کرنا یا مدد کرنا۔
آج سری نگر میں ایک ریلی کے دوران عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے جموں کے ان کے ایک ایم ایل اے کو 20 سے 30 کروڑ روپے رشوت دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ایم ایل اے کو وزارت دینے کا وعدہ کیا گیا۔
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