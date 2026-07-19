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راجوری اور پونچھ میں سیلابی تباہی کے باعث بی جے پی نے سیکریٹریٹ گھیراؤ ملتوی کر دیا، سجاد لون اور نیشنل کانفرنس میں لفظی جنگ
ساجد یوسف نے کہاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث احتجاج کو ملتوی کیا گیا ہے اور نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
Published : July 19, 2026 at 10:44 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر کے راجوری اور پونچھ اضلاع میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے پیر، 20 جولائی کو مجوزہ سول سیکریٹریٹ گھیراؤ احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس (این سی) نے واضح کیا ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر نئی دہلی میں اس کا احتجاج حسبِ پروگرام جاری رہے گا۔
بی جے پی کے ترجمان ساجد یوسف نے کہا کہ راجوری اور پونچھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث احتجاج کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے اور نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ بی جے پی نے یہ احتجاج نیشنل کانفرنس کے اس دھرنے کے جواب میں رکھا تھا جو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز نئی دہلی کے جنتر منتر پر جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔
ترجمان کے مطابق پارٹی نے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے کارکنوں کو احتجاج کے لیے متحرک کر لیا تھا، تاہم راجوری اور پونچھ میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 16 افراد کی ہلاکت کے بعد احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ارکان اسمبلی، پارٹی کارکن اور دیگر رہنما پیر کے روز ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے سری نگر سے نئی دہلی روانہ ہو چکے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ نئی دہلی میں ہونے والے احتجاج کی قیادت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کریں گے، جبکہ وہ خود راجوری اور پونچھ کے سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جموں واپس جائیں گے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی واپسی سے احتجاج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹی کے صدر فاروق عبداللہ اس کی قیادت کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہندواڑہ کے رکن اسمبلی سجاد لون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر عمر عبداللہ پر طنز کرتے ہوئے لکھا کہ "پاپا دہلی میں احتجاج کریں گے، اور بابا جموں میں اچھے بچے بن کر رہیں گے۔" سجاد لون کے اس بیان پر نیشنل کانفرنس نے سخت ردعمل ظاہر کیا۔
پارٹی کے چیف ترجمان اور زڈی بل سے رکن اسمبلی تنویر صادق نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کے درمیان جانے کے وزیر اعلیٰ کے فیصلے کو سیاسی رنگ دینا انتہائی افسوسناک اور غیر انسانی رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کی جدوجہد ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت سربراہِ حکومت ان پر یہ بھی لازم ہے کہ قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ان کی مدد کریں۔
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تنویر صادق نے مزید کہا کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن قدرتی آفات میں جان گنوانے والوں کے غم کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ایسے نازک حالات میں عوام کی خدمت اور انسانی ہمدردی کو سیاست پر ترجیح دینی چاہیے۔