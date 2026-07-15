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پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی بحران کی رپورٹس پر بی جے پی کو بے حد تشویش
میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے بھی پی او جے کے میں ہلاکتوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 8:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : بھارتیہ جنتا پارٹی( بی جے پی ) نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں وکشمیر (پی او جے کے) میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ کی گئی پیش رفت کو ناقابلِ برداشت اور ناقابل قبول قرار دیا۔
بدھ کو سرینگر میں ایک پریس کے دوران پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ "پی او جے کے سے موصول ہو رہی مصدقہ رپورٹیں اپنے بنیادی شہری، سیاسی اور اقتصادی حقوق کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے خلاف جبر کے ایک مستقل نمونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔" ان کا کہنا تھا کہ مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر 150 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، یا انہیں من مانی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت پرامن مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کے پریشان کن واقعات خطے میں انسانی حقوق کی صورت حال کی سنگین خرابی کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو جمہوری آزادیوں، سیاسی نمائندگی اور بنیادی انسانی وقار کے منظم طریقے سے دور رکھا جارہا ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جائز عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے بجائے مبینہ طور پر جبر، دھمکی اور تشدد کے ساتھ جواب دے رہی ہے جس سے پہلے سے ہی نازک انسانی صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔
بی جے پی کے ترجمان نے مزید کہا کہ "پاکستان کا زیر قبضہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ جسے پاکستان نے غیر قانونی طور قبضہ کیا ہو ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے مصائب سے لاتعلق نہیں رہ سکتا اور ہم انصاف، وقار اور ان کے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔
انہوں نے عالمی برادری خاص طور پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور جمہوری اقوام پر زور دیا کہ وہ رپورٹ شدہ خلاف ورزیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے ریکارڈ کے لیے پاکستان کو جوابدہ ٹھہرائیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ "ایسے سنگین انسانی خدشات پر منتخب خاموشی انسانی حقوق کے عالمی مباحثے کی ساکھ کو مجروح کرتی ہے۔"
ترجمان نے جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر علاقائی سیاسی جماعتوں پر پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانوں پر مظالم کے بارے میں مسلسل خاموشی پر بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ "جبر کے شکار افراد کے لیے بات کرنے سے ان کی عدم دلچسپی ان کی سیاسی ترجیحات اور اخلاقی مستقل مزاجی پر سنگین سوالات کھڑا کرتے ہیں۔"
انہوں نے شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو فوری طور پر بند کرنے، پرامن طریقے سے اپنے جمہوری حقوق پر زور دینے کے لیے حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی اور پاکستان کے زیع قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی جائز مانگوں اور شکایات کو دور کرنے کے لیے بامعنی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
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