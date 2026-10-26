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یومِ الحاق پر بی جے پی ہیڈکوارٹر جموں میں تقریب، مہاراجہ ہری سنگھ کو خراجِ عقیدت
26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے تھے
Published : October 26, 2026 at 3:52 PM IST
جموں: جموں و کشمیر میں یومِ الحاق کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج پارٹی ہیڈکوارٹر جموں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہاراجہ ہری سنگھ کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر بی جے پی جموں و کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ست شرما سی اے، جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف سنیل شرما، رکن اسمبلی وکرم رندھاوا، بی جے پی جموں و کشمیر کی نائب صدر ریکھا مہاجن، جنرل سکریٹری بلدیو سنگھ بلاوریہ اور ضلع صدر نریش سنگھ جسر وٹیا نے مہاراجہ ہری سنگھ کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔
بی جے پی رہنماؤں نے اس موقع پر 26 اکتوبر 1947 کو جموں و کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے لیے دستاویزِ الحاق پر دستخط کیے جانے کے تاریخی واقعے کو یاد کیا۔ پارٹی کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ یہ دن جموں و کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق، قومی یکجہتی اور سالمیت کی علامت ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے کردار کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کی تاریخ میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
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واضح رہے کہ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد جموں و کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی عمل آگے بڑھا۔