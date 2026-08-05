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پانچ اگست کو بی جے پی نے جشن کے طورپر منایا، بائیک ریلی اور دیگر تقریبات کا کیا اہتمام
دفعہ 370 کی منسوخی کے سات سال مکمل ہونے پر بی جے پی جموں کشمیر میں جشن منا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 2:11 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): آج دفعہ 370 ختم کئے جانے کی ساتویں برسی یے۔ ایسے میں جموں وکشمیر کی بعض سیاسی جماعتوں نے اسے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے احتجاج کیا۔ اگرچہ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو اپنے اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر سے باہر جانے نہیں دیا گیا وہیں بی جے پی جموں وکشمیر یونٹ نے اس دن کو جشن کے طور منایا۔ پارٹی کے سنئیر رہنماؤں کے علاوہ مختلف اضلاع سے بی جے پی کارکنان سرینگر پینچے تھے جہاں سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔
اس موقعے بی جے پی آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کہا کہ آج کے دن کی خوشی نہ صرف بی جے پی بلکہ جموں وکشمیر کے لوگوں کی ہے۔ ان 7 برسوں کے دوران جموں وکشمیر میں ترقی ہوئی۔ خون خرابہ اور علحیدگی پسند رہمناوں کی رسمی ہڑتالی کلینڈر کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2018 میں عکسریت پسندی کے288 واقعات رونما ہوئے تھے جبکہ سال 2025 میں یہ سمٹ کر صرف 18 ہوئے۔ اس بیچ دو کروڑ تیس لاکھ سیاح کشمیر کی سیر پر آئے۔ سیاحوں کی اتنی زیادہ تعداد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جموں وکشمیر بدل چکا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ، جموں وکشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی علاحدہ معاملہ ہے، وقت پر اس کو بحال کیا جائے گا لیکن فی الحال وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔
وہیں وقف بورڈ کی چئرپرسن اور بی جے پی کی سنئیر رہنما درخشاں اندرابی نے بھی اس دن کو اہم قرار دیا اور کہا کہ یہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں ریاستی درجے کی بحالی اور دفعہ 370 اور35 اے کی بحالی کے نام پر لوگوں جھوٹ بول لر اپنی سیاست چمکانے میں لگی ہیں۔ وہیں ان سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ خون خرابے، قرستانوں اور کفن ہر ہی حکمرانی اور سیاست کی ہے۔ آج جب یہ لوگ جموں وکشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم، لیپ ٹاپ اور ترنگا دیکھتے ہیں تو یہ دلبراشتہ ہو جاتے ہیں۔
اس موقعے بی جے پی کے سنئیر رہنما انجنئیر اعجاز بالہامی نے کہا کہ 5 اگست ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ جس میں جموں وکشمیر مکمل طور ملک کے ساتھ جڑ گیا۔ جو عارضی آئینی شقیں تھیں ان کو ختم کرکے ملک کا تاج بننے میں مزید تقویت دی۔ دفعہ 370 کے ختم ہونے کے بعد یہاں جو بدلاو آیا وہ قابل ستائش ہے۔ جس کے لیے میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اس بیچ جموں وکشمیر میں معمولات زندگی معمول کی طرح ہی رواں دواں ہیں ۔اسکول ،کالج ،یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے کھلے ہیں ۔ٹراسپورت سڑکوں پر دوڑ رہا ہے جبکہ تمام دکانیں اور کارو باری مراکز معمول کے مطابق کھلیں ہیں ۔البتہ امرناتھ یاترا کو احتیاط کے طور ا آج کے دن معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یے۔
ادھر پولیس نے جموں وکشمیر میں آج احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہ دینے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے۔ ۔
واضح رہے 5 اگست سال 2019 میں آج ہی کے دن جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حثیت ختم کی گئی تھی اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور خطے کو مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر اور لداخ قرار دیا گیا۔
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