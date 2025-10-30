ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام سے بی جے پی امیدوار نے عمر عبداللہ کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایت درج کرائی
بی جے پی کے امیدوارآغا سید محسن نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سامنے عمر عبداللہ کی شکایت درج کروائی۔
Published : October 30, 2025 at 12:39 PM IST
بڈگام (عاوف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے امیدوار آغا سید محسن نے چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی)، نئی دہلی کے سامنے عمر عبداللہ کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق (ایم سی سی) کی مبینہ خلاف ورزی کے لیے باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے۔
یہ شکایت عمر عبداللہ کے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کارروائی کے دوران دیے گئے ایک بیان سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے ضلع بڈگام کے اوم پورہ میں ایک نام نہاد "نیشنل لاء یونیورسٹی" کے لیے عارضی کلاسز کے قیام یا آغاز کا اعلان کیا تھا۔
شکایت کے مطابق اسمبلی کے فلور سے کیا گیا یہ اعلان میڈیا پلیٹ فارمز اور سوشل نیٹ ورکس پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد حلقہ میں ترقیاتی فوائد پیش کرتے ہوئے بڈگام کے ووٹروں کو متاثر کرنا ہے۔
مزید پڑھیں: کٹرا میں روپ وے منصوبے کے خلاف نوجوانوں کی بھوک ہڑتال
واضح رہے کہ جموں و کشمیر ضمنی انتخابات کے شیڈول کے مطابق 11 نومبر کو نگروٹہ اور بڈگام اسمبلی نشستوں پر پولنگ ہوگی اور 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، جب کہ تمام انتخابی کارروائیاں 16 نومبر تک مکمل کر لی جائیں گی۔ ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے جا چکے ہیں۔ دونوں سیٹوں کے لیے 33 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیا ہے۔ ان میں سے بڈگام کے لیے 20 امیدوار میدان میں ہیں جب کہ نگروٹہ کے لیے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔