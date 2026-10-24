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فاروق عبداللہ کا پاکستان سے متعلق بیان ’ملک دشمن‘ قرار: بی جے پی کا قانونی کارروائی کا مطالبہ
ٹھاکر نے پاکستان پر دہشت گردی کی مبینہ پشت پناہی کے ذریعے جموں و کشمیر میں دہائیوں پر محیط تشدد پھیلانے کا الزام لگایا۔
Published : October 24, 2026 at 10:11 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:45 PM IST
سرینگر: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما اور جموں و کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے پاکستان سے متعلق مبینہ بیانات کو ”بغاوت اور ملک دشمنی“ پر مبنی قرار دیتے ہوئے حکام سے ان کا جائزہ لینے اور مناسب قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الطاف ٹھاکر نے فاروق عبداللہ کے بارہمولہ میں دیے گئے اس مبینہ بیان پر ردعمل ظاہر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری اس لیے باقی ہیں کیونکہ پاکستان بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر اٹھا رہا ہے۔
بی جے پی رہنما نے فاروق عبداللہ پر الزام لگایا کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کے تئیں بھارت کے عزائم پر سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کو ان کے مفادات کے حامی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ٹھاکر نے کہاکہ ”فاروق عبداللہ کا پاکستان نواز بیان بغاوت اور ملک دشمنی کے مترادف ہے، اور اس نوعیت کے بیانات دینے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔“ انہوں نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہاں کے باشندے بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبداللہ کو پاکستان کی ستائش کرنے سے پہلے اس خطے کی زمینی صورتحال پر غور کرنا چاہیے۔
ٹھاکر نے پاکستان پر دہشت گردی کی مبینہ پشت پناہی کے ذریعے جموں و کشمیر میں دہائیوں پر محیط تشدد پھیلانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ، عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تنازع سے متاثرہ خاندانوں کی تکالیف کا ذکر کیا۔ انہوں نے فاروق عبداللہ کی جانب سے پاکستان کو کشمیریوں کے مفاد میں کام کرنے والے ملک کے طور پر پیش کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ خطے کے تشدد میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھاکر کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے عوام امن، معاشی ترقی، روزگار کے مواقع اور اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل چاہتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کی بین الاقوامی مہم اس تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دکھ درد اور تکالیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ بی جے پی ترجمان نے حساس قومی امور پر نیشنل کانفرنس کی قیادت کے رویے پر بھی تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ ان کے بیانات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور دہشت گردی سے متاثرہ عام شہریوں کی قربانیوں کا مناسب اعتراف کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
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ٹھاکر نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر بات کرتے وقت تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے حکام سے پرزور اپیل کی کہ وہ فاروق عبداللہ کے مبینہ بیانات کا قانون کے مطابق جائزہ لیں۔