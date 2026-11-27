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بی جے پی اور پی ڈی پی شیش ناگ جھیل کے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں، عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نےکہا کہ پی ڈی پی والےایک قوم کو اور بی جے پی والےدوسری قوم کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Published : November 27, 2026 at 10:53 PM IST
کٹھوعہ:(محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ دونوں جماعتیں ملی بھگت کے ذریعے شیش ناگ جھیل کے قریب جاری مرمتی کام کے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔
ضلع کٹھوعہ کے دور دراز پہاڑی علاقے بنی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے شیش ناگ جھیل کو نقصان پہنچانے کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہاں صرف راستے کی صفائی کے لیے مشین کے ذریعے جھیل سے دور مٹی کو ایک طرف کیا گیا ہے لیکن مخالف جماعتیں اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اس معاملے پر سیاست کر رہی ہیں۔
عمر عبداللہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ پی ڈی پی والے ایک قوم کو اور بی جے پی والے دوسری قوم کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نظر یو پی کے الیکشن پر ہے، اسی لیے یہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اپنے سیاسی مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ماحولیاتی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ان کے دعوؤں میں ذرا بھی وزن ہے تو وہ میڈیا میں بیان بازی کرنے کے بجائے عدالت یا گرین ٹریبونل کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات میں اتنا ہی وزن ہے تو جاؤ عدالت میں کیس کرو، گرین ٹریبونل میں جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کے ثبوتوں میں کتنا دم ہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ صرف میڈیا کے ذریعے لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے۔
ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے بانیِ نیشنل کانفرنس شیخ محمد عبداللہ کے 'ہندو-مسلم-سکھ اتحاد' کے نعرے کا حوالہ دیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کی حکومت کسی کو بھی جموں و کشمیر کے بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گی۔ علاقائی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بنی اور ملحقہ پہاڑی علاقوں کے عوام کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت مقامی ایم ایل اے کے ساتھ مل کر دور دراز علاقوں میں ترقی کا ایک نیا جال بچھانے اور عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔
واضح رہے کہ امرناتھ یاترا کے راستے پر واقع شیش ناگ جھیل کے قریب بھاری مشینری کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حکومت پر ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے تھے، تاہم جموں و کشمیر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی جانب سے صرف معمول کے مطابق راستے کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے اور جھیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔