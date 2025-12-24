ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں سیاسی مداخلت کا بی جے پی پر الزام: سجاد کچلو
سجاد کچلو نے الزام عائد کیا کہ پاور پروجیکٹس میں مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کر کے مخصوص افراد کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔
Published : December 24, 2025 at 6:58 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں زیرِ تعمیر 850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ میں مبینہ سیاسی مداخلت کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ سجاد کچلو نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع کشتواڑ میں تمام معاملات بھارتیہ جنتا پارٹی کے کنٹرول میں ہیں۔
سجاد کچلو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب سے پاور پروجیکٹس پر کام شروع ہوا ہے، مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کر کے مخصوص افراد کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔انہوں نے الزام لگایا کہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھنے والے مقامی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے جبکہ میرٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔
کچلو نے مزید کہا کہ کئی کارکنوں اور کنٹریکٹروں کو وقت پر اجرت نہیں مل رہی، جس کے باعث وہ مالی نقصان کا شکار ہیں۔ انہوں نے بی جے پی ایم ایل اے شگن پریہار پر بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ اتھارٹیز یکطرفہ طور پر کام کر رہی ہیں اور بغیر بی جے پی کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ چناب وادی کے اضلاع ڈوڈہ اور کشتواڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا مرکز ہیں اور صرف چناب بیسن میں 16 ہزار میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔رتلے پاور پروجیکٹ میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (ایم ای آئی ایل) کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔