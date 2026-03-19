عید کی آمد: تہذیب ذائقہ روایت اور مہک کا امتزاج، بجبہاڑہ کی مشہور بیکری اور تنوری روٹیاں
عید جیسے تہوار کے موقع پر بجبہاڑہ کے معروف بیکری خاص کر تنوری روٹی اور کلچے کی مانگ کافی بڑھ جاتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 19, 2026 at 5:56 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا معروف قصبہ بیجبہاڑہ اپنی تہذیبی شناخت، قدیم بازاروں اور خاص طور پر بیکری اور روایتی کشمیری تنوری روٹی کے لیے پورے کشمیر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی تنور میں تیار ہونے والی خوشبودار اور تازہ روٹیاں نہ صرف مقامی لوگوں کی روزمرہ خوراک کا اہم حصہ ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قصبہ کی ایک خاص پہچان اور ثقافتی علامت بھی بن چکی ہیں۔
اپنی خوشبودار دلکشی اور صحت بخش خصوصیات کے باعث بجبہاڑہ کی یہ تنوری روٹیاں اب صرف ایک عام خوراک نہیں رہیں بلکہ کشمیر آنے والے سیاحوں اور باہر جانے والے مسافروں کے لیے ایک پسندیدہ تحفہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔
عیدالفطر کی آمد کے پیش نظر ان دنوں بجبہاڑہ کا مرکزی بازار خاصی رونق اور چہل پہل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بازار میں قائم بیکریوں اور روٹی کی دکانوں پر مختلف اقسام کی میٹھی اور نمکین بیکری اشیاء اور روایتی کشمیری روٹیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں کلچہ، گردہ، باقرخانی، شیرمال،میٹھے و نمکین بسکٹس، کیک، قندی، اور دیگر روایتی اقسام کی بیکری شامل ہے۔ دکانوں سے اٹھتی تازہ بیکری کی خوشبو پورے بازار کو معطر کر دیتی ہے اور خریداروں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔
عید کے موقع پر لوگ بڑی تعداد میں یہاں آ کر نہ صرف اپنے گھروں کے لیے بیکری اشیاء خریدتے ہیں بلکہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تحفے کے طور پر بھی بیجبہاڑہ کی مشہور روٹیاں اور بیکری مصنوعات لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر بیکری مالکان اور کاریگر دن رات محنت کر کے تازہ اور معیاری مصنوعات تیار کرتے ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔
ریشپ جین نامی ایک سیاح نے کہا کہ وہ یہاں کی نمکین اور میٹھی روٹی دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اس میں الگ اور منفرد ذائقہ ہے۔" اسلئے کشمیر آنے کے دوران وہ بجبہاڑہ میں ضرور ٹھہرتے ہیں اور بیکری و تندوری روٹیاں خرید کر گھر لے جاتے ہیں اور وہاں شوق سے کھاتے ہیں ۔
بیکری کے ایک مقامی تاجر اور دکاندار شاہ وحید نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ کاروبار آباء و اجداد سے چلا رہا ہے اور یہ کام اور کاروبار نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجبہاڑہ کی تقریبا چالیس فیصد آبادی اسی کاروبار کے ساتھ منسلک ہے "یہاں نہ صرف وادی کے مختلف مقامات سے لوگ بیکری و تندوری روٹیاں خریدنے کے لئے آتے ہیں بلکہ غیر ریاستی سیاح بھی اس کی خریداری کرتے ہیں۔"
شاہ نے مزید کہا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی روایت کو زندہ رکھا ہے بلکہ اس سے سینکڑوں نوجوان روزی کماتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ چار بھائی بیکری کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان کے پاس ایک درجن کے قریب ملازم اور کاریگر ہیں ۔
بجبہاڑہ کی بیکری روایت دراصل صدیوں پر محیط کشمیری خوراکی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے، جہاں روایتی تنور میں تیار کی جانے والی روٹیاں نہ صرف ذائقہ بلکہ مہارت اور محنت کی ایک خوبصورت مثال بھی پیش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید جیسے تہوار کے دوران بجبہاڑہ کا یہ تاریخی بازار نہ صرف خریداری کا مرکز بن جاتا ہے بلکہ کشمیری ثقافت، مہمان نوازی اور روایتی ذائقوں کی ایک زندہ جھلک بھی پیش کرتا ہے۔
