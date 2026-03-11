ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجبہاڑہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، سات گرفتار، 13 کلو منشیات ضبط
بجبہاڑہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائیاں انجام دیتے ہوئے جاریہ سال 19 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔
Published : March 11, 2026 at 4:18 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) سماج کو منشیات سے پاک کرنے کے لئے جموں کشمیر پولیس کی جانب سے مہم میں سرعت لائی گئی ہے، جس کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ نے مختلف مقامات میں کارروائیاں انجام دیں، جس دوران پولیس نے صرف چوبیس گھنٹوں کے دوران سات منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جبکہ 6 افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے۔
بجبہاڑہ پولیس کی جانب سے نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائیاں انجام دی گئیں، جس دوران یکم جنوری 2026 سے 11 مارچ تک 19 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ،جبکہ 17 افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمات درج کئے گئے ہیں ،وہیں ان کارروائیوں کے دوران تقریبا 40 کلو منشیات ضبط کر لیا گیا یے۔
عوامی حلقوں کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل کاروائیوں پر پولیس کی سراہنا کی جارہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں تب تک جاری رہیں گی جب تک نہ سماج کو منشیات سے پاک کیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں: پابندی کے باعث ’ایپل ویلی‘ میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ - KASHMIR TOURISM AFFECTED
انہوں نے کہا کہ یہ نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جبکہ سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے ،انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں پولیس کو اپنا تعاون فرام کریں۔