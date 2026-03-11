ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بجبہاڑہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، سات گرفتار، 13 کلو منشیات ضبط

بجبہاڑہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائیاں انجام دیتے ہوئے جاریہ سال 19 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔

بجبہاڑہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، سات گرفتار ،13 کلو منشیات ضبط
بجبہاڑہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، سات گرفتار ،13 کلو منشیات ضبط (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 11, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (میر اشفاق) سماج کو منشیات سے پاک کرنے کے لئے جموں کشمیر پولیس کی جانب سے مہم میں سرعت لائی گئی ہے، جس کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ نے مختلف مقامات میں کارروائیاں انجام دیں، جس دوران پولیس نے صرف چوبیس گھنٹوں کے دوران سات منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جبکہ 6 افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے۔

بجبہاڑہ پولیس کی جانب سے نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائیاں انجام دی گئیں، جس دوران یکم جنوری 2026 سے 11 مارچ تک 19 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ،جبکہ 17 افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمات درج کئے گئے ہیں ،وہیں ان کارروائیوں کے دوران تقریبا 40 کلو منشیات ضبط کر لیا گیا یے۔

عوامی حلقوں کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل کاروائیوں پر پولیس کی سراہنا کی جارہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں تب تک جاری رہیں گی جب تک نہ سماج کو منشیات سے پاک کیا جائے۔

یہ بھی پڑھیں: پابندی کے باعث ’ایپل ویلی‘ میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ - KASHMIR TOURISM AFFECTED

انہوں نے کہا کہ یہ نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جبکہ سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے ،انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں پولیس کو اپنا تعاون فرام کریں۔

TAGGED:

BIJBEHARA POLICE
DRUGS SEIZED
منشیات سے پاک
بجبہاڑہ پولیس
OPERATION AGAINST DRUG DEALERS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.