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بہار کے گورنر سید عطا حسنین کی سرینگر میں وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات
اس ملاقات کے دوران گورنر بہار اور وزیرِ اعلیٰ جموں و کشمیر نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
By PTI
Published : September 7, 2026 at 7:09 AM IST
سرینگر: ریاستِ بہار کے گورنر، لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطا حسنین نے سرینگر میں جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ایک اہم ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق، یہ ملاقات اتوار کے روز سرینگر کے انتہائی معروف اور حساس علاقے، گپکار روڈ پر واقع وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی نجی رہائش گاہ پر ہوئی۔ جموں و کشمیر سرکار کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے۔
بیان کے مطابق، دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران ریاستِ بہار کے گورنر سید عطا حسنین اور جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقعے پر دونوں رہنماؤں نے ملک کے موجودہ حالات اور ترقیاتی امور سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔
اس ملاقات کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ سید عطا حسنین ماضی میں جموں و کشمیر میں عسکری خدمات بھی سرانجام دے چکے ہیں اور ان کا اس خطے سے گہرا تعلق رہا ہے۔
سرکاری ترجمان نے مزید بتایا کہ اس اہم ملاقات کے دوران جموں و کشمیر کے سابق وزیرِ اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سربرہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ، ریاستِ بہار کے گورنر کی اہلیہ صبیحہ حسنین بھی اس موقعے پر ان کے ہمراہ تھیں۔ ملاقات کے اختتام پر معزز مہمانوں کی روایتی مہمان نوازی بھی کی گئی۔
(ایجنسی ان پٹ میں اضافے کے ساتھ)
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