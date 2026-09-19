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’فیم گرورکل‘ سے ’بگ باس‘ تک، 20سال بعد پھر قومی اسکرین پر قاضی توقیر کا چرچا
دو دہائیاں قبل رئیلٹی شو فیم گرورکل جیتنے والے قاضی توقیر کی گزشتہ بیس سالہ زندگی پر ای ٹی وی بھارت کی خصوصی رپورٹ۔
Published : September 19, 2026 at 9:04 PM IST
سرینگر: قاضی توقیر کے لیے شہرت کی چکا چوند کوئی نئی بات نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر قومی منظر نامے پر آب و تاب کے ساتھ اسی چاکا چوند میں لوٹ آئے ہیں۔ سونی ٹی وی کا گلوکاری کا ریئلٹی شو ’فیم گرورکل‘ جیتنے کے دو دہائیوں سے بھی زائد عرصہ بعد کشمیری گلوکار اور پرفارمر قاضی توقیر ایک بار پھر قومی سطح پر توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس بار وہ ’بگ باس 20‘ کے کنٹسٹنٹ ہیں۔
ان کی پُرجوش پرفارمنس، مزاحیہ انداز اور ڈرامائی شخصیت نے انہیں اس سیزن کے سب سے زیادہ زیر بحث کنٹسٹنٹس میں شامل کیا ہے۔ پہلے ’ویک اینڈ کا وار‘ ایپی سوڈ میں میزبان سلمان خان نے توقیر کی پرفارمنس کی تعریف کی اور انہیں دیگر کنٹسٹنٹس میں ’راک اسٹار‘ قرار دیا تھا۔
موسیقی، رقص، اداکاری، لائیو شوز اور رئیلٹی شوز سے طویل وقفے کے بعد قاضی توقیر کے کیریئر میں یہ لمحہ کسی پرانی یاد کی واپسی جیسا معلوم ہوتا ہے۔
فیم گروکُل
سال 2005 میں نوجوان کشمیری پرفارمر قاضی توقیر نے لمبے بالوں، پر کشش آنکھوں اور منفرد اسٹیج انداز سے لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ اس وقت ان کا موازنہ بار بار بالی ووڈ اداکار ہریتک روشن سے کیا جاتا تھا۔ یہ موازنہ ان کی ابتدائی عوامی شناخت کا حصہ بن گیا تھا۔ 2007 میں کئی شوبز رسالوں نے بھی لکھا کہ ان کے قدرے لمبے بال اور ہلکی آنکھیں ناظرین کو نوجوان ریتک روشن کی یاد دلاتی تھیں۔
لیکن بالوں کے اسٹائل اور اسٹار والی کشش کے پیچھے ایک ایسا فنکار تھا جو شہرت سے پہلے ہی بچپن سے اسٹیج کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ قاضی توقیر کے چچا اور معروف کشمیری گلوکار قاضی رفیع کو وہ بچہ آج بھی یاد ہے جو تقریباً ہر طرح کی پرفارمنس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔
رفیع نے قاضی توقیر کے لڑکپن کو یاد کرتے ہوئے کہا: "اسے بچپن سے ہی گانا، اداکاری، سب کچھ پسند تھا۔" انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے توقیر کو ذہین اور نرم مزاج بھی قرار دیا اور کہا کہ "ایمانداری ان کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک تھی۔"
رفیع کی موسیقی کے ساتھ لگاؤ نے توقیر پر بھی اثرات چھوڑے، وہ بھی اس زمانے میں جب کشمیر میں پروفیشنل ریکارڈنگ اسٹوڈیوز آسانی سے دستیاب نہیں تھے اور رفیع گھر پر ہی موسیقی ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ توقیر ان ریکارڈنگ سیشنز کے دوران ان کے ساتھ بیٹھتے اور وادی کے معروف موسیقاروں، جن میں وحید جیلانی اور قیصر نظامی بھی شامل تھے، کے آس پاس وقت گزارتے تھے۔
اس ماحول نے توقیر کو کم عمری میں ہی موسیقی اور پرفارمنس کی چنگاری پھونک دی تھی۔ توقیر کی دلچسپی صرف گلوکاری تک ہی محدود نہیں تھی۔ وہ اداکاری اور رقص کی طرف بھی اتنے ہی متوجہ تھے۔ 2005 میں رفیع کے گلوکاری پروگرام ’ساز و آواز‘ کے دوران اس وقت کے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے توقیر کو اسٹیج پر رقص کرنے کی ترغیب دی تھی۔ رفیع کے مطابق عبداللہ نے نوجوان کے رقص کی تعریف کی اور اسے آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ ناظرین نے بھی خوب داد دی۔
یہ اعتماد جلد ہی توقیر کو قومی ٹیلی ویژن تک لے گیا اور جب ’فیم گرورکل‘ شروع ہوا تو توقیر عام ریئلٹی شو گلوکاروں جیسے نہیں تھے۔ ان کے پاس موسیقی کی کوئی باقاعدہ تربیت نہیں تھی اور مقابلے کے دوران انہیں کئی بار خطرے کے زون میں رکھا گیا۔ اس کے باوجود ناظرین مسلسل انہیں ووٹ دیتے رہے اور انہیں کامیاب بنا دیا۔
آخرکار 20 اکتوبر 2005 کو توقیر نے روپ ریکھا بنرجی کے ساتھ مل کر یہ شو جیت لیا۔ دونوں فاتحین کو 50،50 لاکھ روپے، سونی میوزک کا معاہدہ اور ایک ماروتی آلٹو کار دی گئی۔
اس سیزن میں توقیر کو ملنے والی عوامی حمایت خود ایک بڑی کہانی بن گئی تھی۔ حالیہ جائزہ رپورٹس میں ان کے فائنل ووٹوں کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ بتائی گئی ہے، تاہم اس وقت کی رپورٹس اور بعد کی مختلف تحریروں میں ووٹوں کے الگ الگ اعداد بھی سامنے آئے ہیں۔
اریجیت سنگھ کے ساتھ دوستی
اس کامیابی نے توقیر کو راتوں رات قومی سطح کی پہچان دلائی۔ اسی شو نے انہیں ایک غیر معمولی دوستی بھی دی۔ ان کے ساتھی کنٹسٹنٹس میں اریجیت سنگھ بھی شامل تھے، جو بعد میں ہندی فلموں کے نمایاں پلے بیک سنگرز میں شمار ہوئے۔ فیم گرورکل کے بعد بھی دونوں کی وابستگی برقرار رہی۔ حال ہی میں اریجیت نے بگ باس 20 میں توقیر کی شرکت کی حمایت کی اور کہا کہ وہ یہ پروگرام اس لیے دیکھیں گے کیونکہ ان کا ’’راک اسٹار‘‘ اس میں ہے۔
تاہم فیم گرورکل کی کامیابی کے بعد توقیر کو وہ مستقل مین اسٹریم کیریئر نہیں مل سکا جس کی بہت سے لوگوں کو توقع تھی۔ توقیر نے پرفارم کرنا جاری رکھا۔ ان کے چچا رفیع کے مطابق انہوں نے بیرون ملک بھی کئی لائیو پروگرام کیے، جن میں امریکہ، سنگاپور اور آسٹریلیا کے شوز شامل ہیں۔ ان کے کیریئر کا بڑا حصہ ٹیلی ویژن کیمروں سے دور گزرا۔
انہیں فلموں میں کام کی پیشکشیں بھی ہوئیں، لیکن رفیع کے مطابق توقیر نے کرداروں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ رفیع نے یاد کرتے ہوئے کہا، "وہ کہتا تھا، ’میں چھوٹے رول نہیں کروں گا۔ میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا کردار لگے'۔"
بعد میں توقیر ایک بار پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نظر آئے۔ 2015 کی فلم ’فینٹم‘ کے گانے ’افغان جلیبی‘ میں بھی وہ نظر آئے۔ تاہم ان کا سفر 2005 میں حاصل ہونے والی غیر معمولی مقبولیت کے مقابلے میں کافی خاموش رہا۔
یہی طویل وقفہ وہ بات ہے جسے سلمان خان نے بگ باس 20 میں بھی اٹھایا۔ ’ویک اینڈ کا وار‘ کے دوران سلمان نے 41 سالہ توقیر سے پوچھا کہ اسٹار بننے کے بعد گزشتہ 20 برسوں میں انہوں نے کیا کیا۔ توقیر نے جواب دیا کہ انہوں نے بہت سے لائیو شوز کیے۔ سلمان نے اس کے بعد ابتدائی کامیابی کے بعد آنے والے اتار چڑھاؤ کا ذکر کیا اور جان ٹراوولٹا اور بوبی دیول سمیت اداکاروں کی مثالیں دیتے ہوئے توقیر سے کہا کہ مشکل دور میں مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
بات چیت اس وقت جذباتی ہوگئی جب توقیر نے اپنی پہلی بڑی کامیابی اور قومی ٹیلی ویژن پر واپسی کے درمیان گزرے برسوں پر بات کی۔ سلمان خان کی تعریف نے توقیر کی واپسی کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔
’فیم گرورکل‘ کی پرانی یادیں تازہ کرنے کے بجائے ’بگ باس‘ نے توقیر کو ناظرین کی ایک نئی نسل سے متعارف کرایا ہے۔ ان کے مخصوص انداز، مزاح اور پُرجوش شخصیت گھر کے اندر اور باہر گفتگو کا موضوع بن گئے ہیں۔
رفیع کے لیے لوگوں کو محظوظ کرنے کی یہی صلاحیت توقیر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقیر ہمیشہ گانے، اداکاری اور پرفارمنس کے ذریعے ناظرین کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کولکاتا میں ایک اسٹیج پروگرام کا بھی ذکر کیا جہاں توقیر نے اجے دیوگن فلم کی تشہیری تقریب کے دوران سلمان خان کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا تھا۔
رفیع کے مطابق سلمان نے توقیر کی ایمانداری اور بے تکلف انداز کو سراہا تھا۔ توقیر کے بچپن کے دوست اور 2005 میں ’انڈین آئیڈل‘ میں حصہ لینے والے شیخ انیس بھی ان کی اسی خوبی کا ذکر کرتے ہیں۔ ’’وہ اب بھی ویسا ہی ہے‘‘
انیس اور توقیر سرینگر کے خانیار علاقے میں ایک ساتھ پلے بڑے اور آس پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ ٹیلی ویژن پر شہرت حاصل کرنے سے پہلے دونوں ساتھ کھیلتے اور ایک ہی ثقافتی ماحول میں اپنا بچپن گزارتے تھے۔
انیس کو توقیر صرف ایک پرفارمر کے طور پر نہیں بلکہ ایک پُرجوش کرکٹر کے طور پر بھی یاد ہے۔ ان کے مطابق دوست مذاق میں توقیر کے بیٹنگ اسٹائل کا موازنہ سچن ٹنڈولکر سے کیا کرتے تھے۔
کئی برس بعد جب انیس خانیار واپس آئے اور انہوں نے توقیر کو چھوٹے بالوں میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ توقیر نے بتایا کہ ان کا انتخاب ’فیم گرورکل‘ کے لیے ہوگیا ہے۔ دونوں جلد ہی قومی سطح پر موسیقی کے پروگراموں میں قسمت آزما رہے تھے۔ توقیر نے فیم گرورکل جیتا جبکہ انیس انڈین آئیڈل کے ٹاپ 50 تک پہنچے۔
دو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی انیس کے مطابق شہرت نے ان کے دوست کو نہیں بدلا۔ انیس نے کہا، ’’اس میں ذرا بھی غرور نہیں آیا۔‘‘ ان کے مطابق مشہور ہونے کے باوجود توقیر بڑی حد تک ویسے ہی رہے ہیں۔
انیس کو توقیر کی رقص کی صلاحیت بھی یاد ہے۔ کشمیر میں ان کے ابتدائی پرفارمنس کے دنوں میں دوست ان سے ریتیک روشن کے ڈانس اسٹیپس کی نقل کرنے کو کہتے تھے۔ انیس کے مطابق توقیر یہ اسٹیپس آسانی سے کر لیتے تھے۔ لیکن وہ صرف ڈانسر نہیں تھے۔ انیس نے کہا، ’’وہ اچھے اداکار ہیں، گلوکار ہیں، وہ کئی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔‘‘
توقیر کے طویل سفر میں ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ رہا ہے۔ ان کے والد ایم اے قاضی ابتدا میں وکیل تھے، لیکن بعد میں تصوف کی طرف مائل ہوگئے۔ ان کی والدہ سیدہ رخسانہ اسکول ٹیچر تھیں اور بعد میں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے چھوٹے بھائی قاضی توصیف کاروباری ہیں۔
رفیع کے مطابق توقیر کی والدہ نے ان کے انٹرٹینمنٹ کے سفر کے دوران خاندان کی حمایت میں خاص کردار ادا کیا۔ ان کے لیے شو بزنس کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود خاندان کا توقیر پر اعتماد ہمیشہ برقرار رہا۔ ان کے چھوٹے بھائی توصیف اگرچہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس دنیا کو قریب سے سمجھتے ہیں۔ رفیع کے مطابق اگر ضرورت ہو تو توصیف توقیر کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔
ریتیک روشن کے ساتھ موازنہ
سال2005 میں ریتیک روشن سے مشابہت نے قاضی توقیر کو ٹیلی ویژن کے ناظرین سے متعارف کرانے میں مدد دی۔ ان کے بال، آنکھیں، رقص اور اسٹیج انداز ان کی شناخت کا حصہ بن گئے۔ لیکن دو دہائیوں بعد یہ موازنہ اس شناخت کے مقابلے میں کم اہم محسوس ہوتا ہے جو قاضی نے خود بنائی ہے۔
’بگ باس 20‘ شروع ہونے کے بعد قاضی کے انسٹاگرام فالوورز میں چارگنا یعنی تقریباً چھ لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ 8 ستمبر کو ان کے فالوورز کی تعداد 1 لاکھ 98 ہزار تھی، جو بڑھ کر 7 لاکھ 92 ہزار ہوگئی ہے۔
انیس کو توقیر کے ابتدائی ایام بھی یاد ہیں، جب وہ سرینگر کے ٹیگور ہال اور یوتھ ہاسٹل میں پرفارم کرتے تھے۔ وہاں کشمیر کے نوجوان گلوکار جمع ہوتے، ریہرسل کرتے اور سینئر فنکاروں سے سیکھتے تھے۔ انیس کی ایک یاد اب بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہے: توقیر پاکستانی گلوکارہ مُنی بیگم کی ایک غزل گا رہے تھے۔
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