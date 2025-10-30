ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میوہ کاشتکاروں کے لئے بڑی راحت، حکومت فصل بیمہ متعارف کرنے کی تیاری میں مصروف
حکومت نے کہا کہ سیب کاشتکاروں کے لیے باضابطہ فصل بیمہ اسکیم کی تیاری جاری ہے۔
Published : October 30, 2025 at 10:31 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) زرعی شعبے کو مضبوط بنانے کی سمت میں ایک تاریخی اقدام کے طور پر جموں و کشمیر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سیب کاشتکاروں کو جلد ہی ایک جامع فصل بیمہ اسکیم کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو باغبانوں کے لیے ایک بڑی راحت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد انہیں موسمی آفات، کیڑوں، بیماریوں اور قدرتی آفات سے ہونے والے مالی نقصانات سے بچانا ہے، جو اکثر پھلوں کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔
حکومت نے کہا کہ سیب، زعفران، آم اور لچی کی فصلوں کو "ری اسٹرکچرڈ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم" کے تحت نوٹیفائی کیا گیا ہے اور سیب کاشتکاروں کے لیے باضابطہ فصل بیمہ اسکیم کی تیاری جاری ہے۔
حکومت کے مطابق، اس اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے بیمہ کمپنی کے انتخابات کے لیے ٹینڈر پر کام جاری ہے۔
یہ یقین دہانی جموں و کشمیر اسمبلی کے ایک اجلاس میں پی ڈی پی کے رکنِ اسمبلی وحید الرحمٰن پرا کے سوال کے جواب میں کرائی گئی، جنہوں نے سیب کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ اور باغبانی کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات کی تفصیلات طلب کی تھیں۔
فصل بیمہ اسکیم کا مطالبہ طویل عرصے سے میوہ کاشتکاروں اور باغبانوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ خاص طور پر رواں برس کے سیزن میں سیب کی صنعت کو ہوئے شدید نقصانات کے بعد میوہ صنعت کو کراپ انشورنس اسکیم کے دائرے میں لانے کی پُر زور مانگ کی جارہی تھی۔
مقامی باغبانوں اور تجارتی انجمنوں نے حکومت کے اس اعلان کا پُر جوش خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک طویل عرصہ سے درکار حفاظتی اقدام قرار دیا۔
کاشتکاروں کے تحفظ کی جانب ایک بڑا قدم
جموں و کشمیر کی سیب کی صنعت ملک کی سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے، جس کا ملک کی مجموعی سیب کی پیداوار میں تقریباً 70 فیصد کی شراکت داری ہے۔ اس صنعت سے یہاں کے لاکھوں خاندانوں کا روزگار ملتا ہے۔ نئی بیمہ اسکیم ان باغبانوں کے لیے مالی تحفظ کا کام کرے گی جو غیر متوقع موسمی حالات، ژالہ باری، آندھی کیڑوں اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔
محکمہ باغبانی کے عہدیداروں کے مطابق، یہ اسکیم "ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم (ڈبلیو بی سی ائی ایس) کے تحت نافذ کی جائے گی۔ اس کا مقصد زیادہ بارش، خشک سالی، اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ جیسے موسمی اثرات سے فصل کو نقصان پہنچنے کی صورت میں کسانوں کو بروقت مالی مدد فراہم کرنا ہے۔
یہ صرف ایک پالیسی اصلاح نہیں، بلکہ باغبانوں کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ یہ بیمہ ان کی آمدنی کو مستحکم کرے گا اور ان کے اعتماد کو بحال کرے گا۔
اسکیم لاگو کرنے کے لئے عملدرآمد
متعلقہ محکمہ کے عہدیداروں کے مطابق حکومت نے قومی سطح کی بیمہ کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر دیا ہے تاکہ اس پالیسی کے عملی ڈھانچے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ پریمیم کی شرح، کلیم کا طریقہ کار، اور ضلع وار کوریج جلد ہی نوٹیفائی کی جائے گی۔ کسان ایک معمولی پریمیم ادا کریں گے، جب کہ مرکزی اور یو ٹی حکومتیں اس کا بڑا حصہ برداشت کریں گی۔ کلیم کے عمل کو تیز اور شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، موبائل ایپس، اور سیٹلائٹ پر مبنی موسم کی نگرانی کے نظام متعارف کرانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
سیب کی صنعت کا معیشت میں کردار
باغبانی کا شعبہ جموں و کشمیر کی معیشت کی بنیاد ہے، جو سالانہ تقریباً 10 ہزار کروڑ کا حصہ خطے کی معیشت میں ڈالتا ہے۔ سیب، اخروٹ، چیری اور زعفران وادی کی اہم برآمدی مصنوعات ہیں۔ صرف سیب کی کاشت ہی 1.6 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبہ اراضی پر ہوتی ہے، جس سے 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے۔
تاہم، ماحولیاتی تبدیلیوں، غیر متوقع بارشوں، قبل از وقت برف باری، اور بڑھتے ہوئے کیڑوں کے حملوں نے اس صنعت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے فصل بیمہ اسکیم کسانوں کی سرمایہ کاری محفوظ بنانے اور ماحولیاتی چیلنجز کے خلاف لچک پیدا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم دیہی معیشت کو مستحکم کرے گی، اس سے کسانوں کے مالی خطرات کم ہونگے اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ، یہ اقدام قرضوں کے بوجھ کو بھی کم کر سکتا ہے، کیونکہ کسان اکثر نقصانات کے بعد غیر رسمی ذرائع سے قرض لیتے ہیں۔ ایک قابلِ اعتماد بیمہ نظام انہیں قرض کے چکر سے بچا سکتا ہے۔
جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوی ایشن کے ترجمان اور تاجر اظہر ٹاک نے کہا کہ یہ بیمہ اسکیم صرف مالی تحفظ نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے جو سیب کی کاشت پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر مؤثر انداز میں نافذ کی گئی، تو یہ ماڈل ایک مثال بن سکتا ہے۔ یہ ایک انقلابی قدم ہے، جو کسانوں اور تاجروں کو مالی تحفظ، استحکام اور خوشحالی کی طرف لے جائے۔
مقامی میوہ کاشتکار و تاجر ساجد احمد نے کہا کہ اس قدم سے نہ صرف کسانوں میں حوصلہ پیدا ہوگا بلکہ اقتصادی طور پر بھی کسان مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسان ہر برس کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے وہ قرضہ کے نیچے دب جاتے ہیں، انشورنس اسکیم لاگو ہونے کے بعد نقصانات کی بھرپائی ہوگی جس سے کسانوں کی اقتصادی حالت متاثر نہیں ہوگی، بشرطیکہ یہ اسکیم زمینی سطح پر واقعی طور پر لاگو ہو۔
