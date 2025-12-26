ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات فروشوں کی کروڑوں کی جائیداد قرق
پولیس کے مطابق ان جائیدادوں کی ضبطی اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے مالی نیٹ ورک کو توڑنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔
Published : December 26, 2025 at 7:12 PM IST
اننت ناگ: سماج کو منشیات سے پاک کرنے کے لئے پولیس کی جانب سے مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، گزشتہ کئی برسوں سے جموں و کشمیر میں منشیات کے خلاف مؤثر انداز میں مہم چلائی جا رہی ہے جس دوران ابھی تک متعدد منشیات فروشوں کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی گئیں۔
اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی کے تحت جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ کے پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ کے دائرہ اختیار میں سرگرم بدنام زمانہ منشیات فروشوں کی کروڑوں روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔
این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی کرتے ہوئے، پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ نے سجاد احمد بٹ ولد محمد مقبول بٹ ساکن واگہامہ بیجبہاڑہ کا دو منزلہ رہائشی مکان اور تقریباً 10 کنال سیبوں کے باغ پر مشتمل اراضی ضبط کی۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران یہ جائیدادیں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے حاصل شدہ آمدنی ثابت ہوئیں ہیں ۔
اسی طرح ایک اور کارروائی میں بشیر احمد بٹ ولد گل محمد بٹ، ساکن واگہامہ بجبہاڑہ کی دو منزلہ رہائشی عمارت کو بھی مکمل قانونی عمل کے بعد قرق کیا گیا، پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جائیداد منشیات فروشی کی سرگرمیوں سے منسلک پائی گئی۔
پولیس کے مطابق ان جائیدادوں کی ضبطی اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے مالی نیٹ ورک کو توڑنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے اور اس کا مقصد یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جرم کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، ملوثین کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔