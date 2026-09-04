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لداخ میں 'تاریخی' زرعی اصلاحات: 60ہزار ایکڑ 'بنجر' اراضی کو ریگولرائز کرنے کے قواعد کو منظوری
نئے قواعد کے تحت اہل افراد کو 10 ایکڑ تک ملکیتی حقوق دیے جائیں گے جبکہ اس سے اضافی زمین لیزپر دی جائے گی۔
Published : September 4, 2026 at 9:04 PM IST
سرینگر: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے جمعہ کو "نوتور زمین" کو ریگولرائز بنانے کے حوالہ سے وضع کیے گئے قواعد کو منظوری دے دی، جس سے اہل افراد کو بنجر اور غیر آباد سرکاری زمین پر ملکیتی حقوق حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔ اس فیصلے سے مرکز کے زیر انتظام خطہ لداخ میں ہزاروں زمین مالکان کے کئی دہائیوں پرانے مسئلے کے حل کی امید پیدا ہوئی ہے۔
لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلز (نوتور ریگولرائزیشن) رولز، 2026 کے تحت اہل نوتور زمین کے زیادہ سے زیادہ 10 ایکڑ پر ملکیتی حقوق دیے جا سکیں گے۔ 10 ایکڑ سے زیادہ زمین لیز کی بنیاد پر الاٹ کی جا سکتی ہے۔
نوتور زمین سے عام طور پر ایسی بنجر یا غیر آباد زمین مراد ہے جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور ماضی میں لوگوں کو کاشت کاری اور دیگر پیداواری مقاصد کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ لداخ کے ریونیو ریکارڈ میں ایسی زمین کا رقبہ 60 ہزار ایکڑ سے زیادہ درج ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر سکسینہ نے اس فیصلے کو دیرینہ مسئلے کے حل کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا: "لداخ کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی دن!"
ان کا کہنا تھا کہ نئے قواعد زمین کے اُن حقیقی مالکان کو بااختیار بنائیں گیں جنہوں نے نوتور زمین پر قبضہ کرکے اس پر کاشت کی، لیکن انہیں مکمل ملکیتی حقوق حاصل نہیں تھے۔ سکسینہ نے کہا کہ کئی دہائیوں تک قانونی نظام نہ ہونے کی وجہ سے 60 ہزار ایکڑ سے زیادہ نوتور زمین کا مؤثر استعمال محدود رہا۔
نئے قواعد کے تحت ایک مرتبہ کی بنیاد پر زمین کو باقاعدہ بنانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے صرف وہی افراد نوتور زمین پر اہل ہوں گے جو 27 اکتوبر 2020 سے پہلے قابض تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب جموں و کشمیر ٹیننسی ایکٹ، 1980 منسوخ کیا گیا تھا۔ اس تاریخ کے بعد قبضے میں لی گئی زمین کو باقاعدہ بنانے کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔
نئے نظام کے تحت نوتور زمین الاٹ کرنے کا اختیار لداخ کے تمام سات اضلاع میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلز (LAHDCs) کو منتقل کیا جائے گا۔ قواعد کے مطابق اہلیت پوری کرنے والے زمین مالکان کو زیادہ سے زیادہ 10 ایکڑ تک کی اراضی پر ہی ملکیتی حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ادا کی جانے والی رقم متعلقہ ریونیو گاؤں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ مارکیٹ ریٹ کی بنیاد پر طے ہوگی۔
10 ایکڑ سے زیادہ زمین لیز کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔ ایسی اضافی زمین کے لیے پریمیم مقررہ مارکیٹ ریٹ کا 80 فیصد ہوگا۔ نئے نظام کا مقصد یہ ہے کہ زمین کو باقاعدہ بنانے کے لیے اہلیت کا ایک یکساں طریقہ کار ہو اور حکومت یا کونسل کی زمین پر غیر قانونی دعووں کو روکا جا سکے۔
سکسینہ نے کہا کہ "نئے قواعد نچلی سطح پر لوگوں کے لیے شفافیت، جواب دہی اور مالی خودمختاری لانے کے مقصد سے بنائے گئے ہیں۔" قواعد کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ باقاعدہ بنائی گئی زمین کو مالی اثاثے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اہل زمین مالکان باقاعدہ کی گئی زمین کو شیڈول بینکوں، مالیاتی اداروں اور حکومت کی حمایت یافتہ قرض دینے والی ایجنسیز کے پاس رہن رکھ کر ترقیاتی کاموں کے لیے قرض حاصل کر سکیں گے۔"
سکسینہ نے کہا کہ اس فیصلے سے ان لوگوں کو قانونی تحفظ اور یقین ملے گا جو نسلوں سے اس زمین کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’نوتور زمین کا مسئلہ لداخ کے لوگوں کی زندگی اور روزگار سے گہرا تاریخی تعلق رکھتا ہے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ نسلوں سے لداخ کے لوگوں نے ملک کے مشکل ترین زرعی ماحول میں بنجر اور غیر آباد زمین کو قابلِ کاشت بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے۔
قواعد میں زمین کے استعمال میں تبدیلی کو بھی مخصوص حالات میں باقاعدہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسی نوتور زمین جو 27 اکتوبر 2020 سے پہلے انتقالِ اراضی کے ذریعے درج ہوئی ہو اور بعد میں اس کے استعمال میں تبدیلی کی گئی ہو، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے باقاعدہ بنانے کے لیے زیرِ غور آ سکتی ہے۔
غیر مستقل زمینوں کے لیے ریونیو حکام کی جانب سے موقع پر جا کر تصدیق لازمی ہوگی۔ اس تصدیق میں قابض شخص کی شناخت، زیر قبضہ رقبہ، زمین پر کی جانے والی کاشت کی نوعیت اور حد، اور قبضہ شروع ہونے کی تاریخ معلوم کی جائے گی۔
حکام یہ بھی جانچیں گے کہ زمین پر قبضہ مقررہ آخری تاریخ سے پہلے کیا گیا تھا یا نہیں۔ غیر مستقل زمین سے مراد ایسی زمین ہے جس کے قابض یا کاشت کار کو مستقل ملکیتی حق رکھنے والے "مستقل" مالک جیسا مکمل مستقل حق حاصل نہیں ہوتا۔ مستقل زمینوں کے معاملے میں متعلقہ LAHDC زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کہ موقع پر تصدیق ضروری ہے یا نہیں۔
تجاوزات کے لیے حفاظتی اقدامات
نئے قواعد میں تجاوزات اور غلط استعمال کو روکنے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ چھوڑی ہوئی زمین یا ایسی زمین جس پر غیر قانونی قبضہ ثابت ہو، الاٹمنٹ کے لیے اہل نہیں ہوگی اور اس پر سے قبضہ بھی ختم کرایا جا سکتا ہے۔
قواعد کی خلاف ورزی، جن میں غلط معلومات دینا، حقائق چھپانا، زمین کو استعمال نہ کرنا یا غیر مجاز طریقے سے زمین منتقل کرنا شامل ہے، الاٹمنٹ کی منسوخی یا زمین واپس لیے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ میونسپل علاقوں، پلاننگ ایریاز اور ماسٹر پلان، زونل پلان یا ترقیاتی اتھارٹی کے دائرے میں آنے والی زمین کے استعمال کے لیے متعلقہ منصوبہ بندی کے قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔
نئے نظام میں الاٹمنٹ اور زمین کو باقاعدہ بنانے کے معاملات کا وقتاً فوقتاً جائزہ اور آڈٹ کرنے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے تاکہ قواعد کی پابندی یقینی بنائی جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق واضح اور یکساں قانونی نظام نہ ہونے کی وجہ سے نوتور زمین کا مؤثر استعمال محدود تھا۔ ملکیتی حقوق نہ رکھنے والے زمین مالکان اکثر اپنی زمین کو قرض کے لیے ضمانت (رہن) کے طور پر استعمال نہیں کر پاتے تھے اور نہ ہی اس سے مکمل معاشی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ نئے قواعد اسی کمی کو دور کرنے کی کوشش ہیں، جبکہ حکومت اور کونسل کی زمین کو غیر قانونی قبضوں اور دعووں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔
A historic day for the people of Ladakh!— LG Ladakh (@lg_ladakh) September 4, 2026
Today, approved the landmark Ladakh Autonomous Hill Development Councils (Nautor Regularisation) Rules, 2026, finally resolving a long-pending issue and empowering thousands of genuine Nautor landholders, with proprietary rights.
For… pic.twitter.com/tGg1jvJCpv
سکسینہ نے کہا کہ یہ فیصلہ لداخ کے لوگوں کے لیے آسان زندگی کو بہتر بنانے کی وسیع کوششوں کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق یہ فریم ورک وزیر اعظم نریندر مودی کے ’’ایز آف لیونگ‘‘ یعنی آسان زندگی کے ویژن اور ضابطوں کو آسان بنانے کی وسیع مہم سے متاثر ہے۔
سکسینہ نے کہا کہ یہ قواعد اس طویل عرصے سے زیر التوا مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک شفاف اور یکساں طریقہ کار فراہم کریں گے اور حقیقی زمین مالکان کو قانونی تحفظ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ذریعے ایسی زمین کو مالی اثاثے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بینک قرض بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ تاہم، نئے قواعد فوری طور پر نافذ نہیں ہوں گے۔ انہیں پہلے عوام کے سامنے رکھا جائے گا اور دو ہفتے تک لوگوں سے تجاویز اور اعتراضات طلب کیے جائیں گے۔ مشاورت کا عمل مکمل ہونے کے بعد انتظامیہ ان قواعد کا حتمی نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔
اس فیصلے سے لداخ بھر میں نوتور زمین رکھنے والے ہزاروں اہل افراد کے لیے ملکیتی حقوق حاصل کرنے کا قانونی راستہ کھلنے کی توقع ہے، جبکہ ایسی زمین کے استعمال اور منتقلی کو منظم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ نظام بھی قائم ہوگا۔
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