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ادھم پور کے لیے ایک بڑی پیش رفت، پنچاری میں واقع کیندریہ ودیالیہ کے لیے 38 کروڑ روپے کی منظوری
مقامی لوگوں نے اس پیش رفت کا خیرمقدم کیا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور ایم ایل اے کی کوششوں کو سراہا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 30, 2026 at 8:51 AM IST
جموں (آشیش دت): ادھم پور پنچاری میں کیندریہ ودیالیہ کی تعمیر اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 38 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں، جس سے ادھم پور ضلع میں تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو زبردست تقویت ملے گی۔ اس اقدام کا مقصد پنچاری اور ملحقہ علاقوں کے طلباء کو جدید اور بہتر سہولیات سے آراستہ تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے۔
مقامی لوگوں نے اس پیش رفت کا خیرمقدم کیا اور محکمہ جوہری توانائی میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور ادھم پور ویسٹ کے ایم ایل اے کی کوششوں کو سراہا۔ ادھم پور ویسٹ کے ایم ایل اے پون کمار گپتا نے خطے میں تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں تعاون کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی اور محکمہ جوہری توانائی میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔
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ایم ایل اے پون کمار گپتا نے کہا کہ منظور شدہ فنڈز سے طلباء کے لیے سیکھنے کے ماحول میں نمایاں بہتری آئے گی اور تعلیمی ترقی کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ اس اقدام کو معیاری تعلیم کو مستحکم کرنے اور خطے کے نوجوانوں کو جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔