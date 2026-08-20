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مرکزی کابینہ کا بڑا فیصلہ: لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ کی جائے گی قائم

مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔

مرکزی کابینہ کا بڑا فیصلہ: لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ کی جائے گی قائم
مرکزی کابینہ کا بڑا فیصلہ: لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ کی جائے گی قائم (IMAGE: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2026 at 8:15 PM IST

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نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو اعلان کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، شاہ نے کہا، "مرکزی کابینہ نے، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں، لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کا ایک بنچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی، جس سے قانونی خدمات تک رسائی میں لگنے والے وقت کو کم کیا جائے گا۔"

مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور اس کے لوگوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے بعد لداخ 2019 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا- جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا: جموں و کشمیر اور لداخ۔

لداخ کے لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟

حکومت کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ بنچ کے قیام سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے عدالتی خدمات تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ اس سے قانونی خدمات کے لیے درکار وقت کو کم کرکے رہائشیوں کو راحت ملنے کی امید ہے۔ اس فیصلے کا مقصد لداخ میں انصاف کے نظام تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔

یہ فیصلہ کیوں اہم ہے؟

حکومت کا یہ فیصلہ لداخ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب تک، اگر لداخ کے لوگوں کے پاس کوئی مقدمہ تھا جو ہائی کورٹ میں جاتا تھا یا اپیل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو انہیں جموں و کشمیر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب ہائی کورٹ کا بنچ لداخ میں ہوگا، اس لیے وہاں کے لوگوں کو اب انصاف کے لیے جموں و کشمیر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
HC OF JAMMU AND KASHMIR IN LADAKH
جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ
LADAKH HIGH COURT

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