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مرکزی کابینہ کا بڑا فیصلہ: لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ کی جائے گی قائم
مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔
Published : August 20, 2026 at 8:15 PM IST
نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو اعلان کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، شاہ نے کہا، "مرکزی کابینہ نے، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں، لداخ میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کا ایک بنچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی، جس سے قانونی خدمات تک رسائی میں لگنے والے وقت کو کم کیا جائے گا۔"
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور اس کے لوگوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے بعد لداخ 2019 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا- جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا: جموں و کشمیر اور لداخ۔
The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
لداخ کے لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟
حکومت کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ بنچ کے قیام سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے عدالتی خدمات تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ اس سے قانونی خدمات کے لیے درکار وقت کو کم کرکے رہائشیوں کو راحت ملنے کی امید ہے۔ اس فیصلے کا مقصد لداخ میں انصاف کے نظام تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔
یہ فیصلہ کیوں اہم ہے؟
حکومت کا یہ فیصلہ لداخ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب تک، اگر لداخ کے لوگوں کے پاس کوئی مقدمہ تھا جو ہائی کورٹ میں جاتا تھا یا اپیل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو انہیں جموں و کشمیر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب ہائی کورٹ کا بنچ لداخ میں ہوگا، اس لیے وہاں کے لوگوں کو اب انصاف کے لیے جموں و کشمیر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔