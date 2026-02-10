ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ریل رابطے کو تقویت، بڈگام - بانہال ٹرین اب کٹرا تک جائے گی
بڈگام سے کٹرا تک راست ریل سروس کی شروعات سے مسافروں کو بڑی حد تک راحت پہنچے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 10, 2026 at 12:39 PM IST
جموں (عامر تانترے) : ناردرن ریلوے نے وسطی کشمیر کے بڈگام سے صوبہ جموں کے بانہال تک چل رہی خصوصی ریل سروس کو اب ماتا ویشنو دیوی کٹرہ تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ اقدام مسافروں کی سہولت اور جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں کے درمیان بہتر رابطہ فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
محکمہ کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر، اوچت سنگھل، کی نگرانی میں اس فیصلے کے بعد خصوصی ریل نمبر 04688 اور 04687 اب کٹرہ ریلوے اسٹیشن تک جائیں گی۔ یہ ٹرین 11 فروری سے اپنی نئی منزل کے ساتھ سفر شروع کرے گی۔
حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڈگام سے بانہال تک ٹرین کا موجودہ شیڈول اور اوقات کار وہی رہیں گے۔ بانہال سے روانگی صبح 10:10 بجے ہوگی اور ٹرین 1:00 بجے دوپہر کٹرہ پہنچے گی۔ راستے میں یہ ٹرین کھڑی(Khari)، سنگلداں، سوالکوٹ، ڈُگہ، باکال اور ریاسی اسٹیشنز پر رکے گی۔
واپسی پر یہ خصوصی ریل نمبر 04687 کٹرہ سے 1:45 بجے روانہ ہوگی اور 5:30 بجے بانہال پہنچے گی۔ وہاں سے بڈگام تک کا سفر حسب معمول جاری رہے گا۔
اوچت سنگھل کے مطابق: ’’اس فیصلے کا بنیادی مقصد مقامی شہریوں اور سیاحوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ بڈگام سے کٹرہ تک براہ راست آمد و رفت ممکن ہو سکے۔‘‘ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ سفر سے قبل درست معلومات حاصل کرنے کے لیے ریلوے کی آفیشل ویب سائٹ یا ہیلپ لائن 139 یا NTES ایپ سے رجوع کریں۔
