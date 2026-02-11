ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھمپور پولیس نے کیا 87نوجوانوں کو ’بھارت درشن ٹور‘ کیلئے روانہ
منتظمین نے بتایا کہ طلبہ کو دہلی اور بنگلورو کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کرایا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 6:46 PM IST
ادھمپور (آشیش دَت) : صوبہ جموں کے ضلع ادھمپور میں جموں کشمیر پولیس کے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ’’بھارت درشن ٹور‘‘ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ادھمپور پولیس کے مطابق ٹور کا مقصد طلبہ کو ملک کے مختلف ثقافتی اور سماجی تنوع کے ساتھ آشانا کرنا اور قومی یکجہتی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
اس ضمن میں بدھ کو ادھمپور کے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی آئی جی یو آر رینج سارہ رضوی اور ایس ایس پی اُدھمپور امود ناگپورے نے مشترکہ طور پر اس پانچ روزہ ٹور کو ہری جھنڈی دکھا کر طلبہ کو ملک کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ اس موقع پر ضلع پولیس کے کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔
ادھمپور پولیس نے تفصیلات فرہم کرتے ہوئے بتایا کہ ٹور میں ضلع اُدھمپور کے مختلف علاقوں سے منتخب کیے گئے 87 نوجوان ہیں۔ اس پروگرام کے دوران نوجوانوں کو ٹرین اور ہوائی جہاز سمیت مختلف ذرائع نقل و حمل سے سفر کا تجربہ بھی حاصل ہوگا۔
پانچ روزہ دورے کے دوران نوجوان دہلی اور بنگلورو کے اہم مقامات کی سیر کریں گے۔ دہلی میں راج گھاٹ، لوٹس ٹیمپل، اندرا میموریل، انڈیا گیٹ اور وار میموریل سمیت دیگر تاریخی مقامات کا دورہ شامل ہے، جبکہ بنگلورو میں میوزیم، بنگلورو پیلس اور تاریخی مندروں کی سیر کرائی جائے گی۔
طلبہ کو روانہ کرنے سے قبل منعقدہ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے سارہ رضوی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ملک کی عظمت و ہم آہنگی کا پیغام عام کریں۔ انہوں نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ وطن کے سفیر کی حیثیت سے اپنے تجربات کو مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں۔
نوجوان شرکاء نے اس اقدام کو جموں کشمیر پولیس کی ایک مثبت کاوش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انہیں نئی چیزیں سیکھنے اور اپنے مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی میں مدد ملے گی۔ والدین سمیت مقامی باشندوں نے بھی اُدھمپور پولیس کی اس پہل کو سراہتے ہوئے ایسے پروگرامز مستقبل میں بھی جاری رکھے جانے کی امید ظاہر کی۔
