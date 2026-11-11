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کاروباری بنیں، دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، لیفٹیننٹ گورنر سنہا
سنہا نے شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، کشمیر کے طلباء پر زور دیا کہ وہ صنعت کاری کو اپنائیں۔
Published : November 11, 2026 at 2:05 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کے روز 'شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، کشمیر کے طلباء پر زور دیا کہ وہ صنعت کاری کو اپنائیں اور اپنے اختراعی خیالات کو کاروباری منصوبوں میں تبدیل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان گریجویٹس کو صرف سرکاری یا نجی شعبے کی ملازمتوں پر انحصار کرنے کے بجائے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔
سکاسٹ۔ کے میں کئی بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کے افتتاح کے موقع پر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے، سنہا نے کہا کہ زرعی گریجویٹس کے پاس اپنے ادارے قائم کرنے اور خطے کی اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالنے کے کافی مواقع ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انٹرپرینیورشپ نوجوانوں کو مالی طور پر خود مختار بننے میں مدد دے سکتی ہے جبکہ جموں و کشمیر میں دوسروں کے لیے ذریعہ معاش پیدا کر سکتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی کے طلبہ اور محققین اپنے جدید تصورات اور ابتدائی نمونے کے منصوبوں کو لیبارٹریوں سے باہر لے جائیں گے اور کسانوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عملی حل وضع کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات زرعی شعبے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کسانوں کے ذریعہ معاش کو بہتر کر سکتے ہیں اور جموں و کشمیر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شناخت دلا سکتے ہیں۔
سنہا نے تسلیم کیا کہ زرعی سائنس کے گریجویٹس کے پاس روایتی طور پر کیریئر کے محدود اختیارات ہوتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں سکاسٹ۔ کے میں کافی تبدیلی آئی ہے، جس سے طلباء کے لیے روایتی ملازمتوں سے ہٹ کر کیریئر تلاش کرنے کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔
انہوں نے یونیورسٹی کے نو قائم شدہ ڈائریکٹوریٹ پر زور دیا کہ وہ طلباء کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کرے جس میں وہ اپنے خیالات کو قابلِ عمل کاروباری منصوبوں میں ڈھال سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کو چاہیے کہ وہ ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کی معاونت کریں تاکہ وہ مواقع کی نشاندہی کر سکیں، عملی حل تیار کر سکیں اور اپنی ایجادات کو مارکیٹ تک پہنچا سکیں۔
انٹرپرینیورشپ کے لیے ممکنہ شعبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے، سنہا نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بیج کی جانچ، کولڈ چین مینجمنٹ اور اسمارٹ ہیلتھ کیئر سروسز میں وینچرز تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان شعبوں نے نوجوان گریجویٹس کو خطے میں اہم ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پائیدار کاروبار کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات دیگر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور جموں و کشمیر میں ایک خود انحصار معیشت کی تشکیل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔
سنہا نے کہا، "یہ اقدام دوسروں کے لیے روزی کمانے کی راہیں کھولے گا،" اور اس بات پر زور دیا کہ کسی کاروباری منصوبے کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جانا چاہیے کہ آیا وہ روزگار کے ذریعے دیگر خاندانوں کی کفالت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سکاسٹ۔کے، کے طلباء میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے تعلیمی علم، تحقیق اور اختراعی خیالات کو ایسے حل میں ڈھال سکیں جن سے کاشتکار برادری کو براہِ راست فائدہ پہنچے۔
انہوں نے زور دیا کہ کاشتکاری، غذائی پیداوار اور دیہی ترقی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے میں زرعی یونیورسٹیوں کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے زرعی شعبے کو مستقبل کے تقاضوں کے لیے تیار کرنے میں ان کا تعاون ناگزیر ہوگا۔