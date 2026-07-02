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گاؤرن کوکرناگ میں حملہ آور ریچھ کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا
ریچھ کے حملے میں ایک مقامی شہری زخمی ہو گیا، بعد ازاں محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آ گئیں۔
Published : July 2, 2026 at 12:19 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں قائم گاؤرن علاقے میں گذشتہ روز ایک مقامی شخص کو زخمی کرنے والے جنگلی ریچھ کو محکمہ وائلڈ لائف نے کامیاب اور منظم ریسکیو آپریشن کے دوران بے ہوش کر کے قابو میں لے لیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ریچھ کے حملے میں ایک مقامی شہری زخمی ہو گیا تھا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں، وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل، رینج آفیسر اور وائلڈ لائف وارڈن کی ہدایات پر فوری طور پر موقعے پر پہنچ گئی۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ کے تعاون سے مشترکہ سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
طویل تلاش اور مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ ٹرنکولائز (بے ہوش) کر کے قابو میں کر لیا۔ اس کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز زخمی ہوئے شخص کو فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا تھا جہاں اس کا علاج جاری ہے اور اس کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریچھ کو محکمہ وائلڈ لائف نے مقررہ ضابطوں کے تحت مناسب جنگلاتی علاقے میں منتقل کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی قدرتی رہائش گاہ میں محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکے۔ محکمہ نے ریچھوں کی موجودگی والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں، صبح سویرے اور شام کے اوقات میں جنگلاتی علاقوں، باغات اور ویران مقامات پر اکیلے جانے سے گریز کریں۔ عوام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی جنگلی جانور کی نقل و حرکت کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ محکمہ یا مقامی انتظامیہ کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔
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مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی بروقت اور مربوط کارروائی کو سراہتے ہوئے ریسکیو ٹیم کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، جنہوں نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کو بھی محفوظ رکھنے کو یقینی بنایا۔