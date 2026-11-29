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گاندربل: پانی کی ٹنکی میں گرنے والے ریچھ کی دورانِ ریسکیو موت، محکمہ جنگلی حیات کی کارروائی پر سوالات
پانی کے ٹنکی میں گرے ریچھ کی ریسکیو آپریشن کے دوران ہلاکت پر بچاؤ کے طریقہ کار پر عوامی حلقوں میں تشویش پائی جارہی ہے۔
Published : November 29, 2026 at 12:08 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے مضافات میں واقع چھانہ محلہ کیچ نمبل میں گزشتہ شب ایک ریچھ پانی کی ٹنکی میں گر گیا۔ محکمہ جنگلی حیات کی جانب سے ریچھ کو باہر نکالنے کی کارروائی کے دوران اس کی موت واقع ہونے کے بعد محکمے کے ریسکیو طریقہ کار پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
واقعے کے بعد مقامی حلقوں میں اس بات کو لے کر شدید تشویش پائی جا رہی ہے کہ آیا ریچھ کو بچانے کے لیے آپریشن کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر اور ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں یا نہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ شب ایک ریچھ پانی کی ٹنکی میں گر گیا تھا، جس کی اطلاع فوری طور پر محکمہ جنگلی حیات کو دی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم نے موقعے پر پہنچ کر ریچھ کو باہر نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی شروع کی۔
اس دوران ریچھ کو ٹنکی کے اندر ہی بے ہوشی کا انجکشن (ٹریکولائزر) لگایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے پر علاقے میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور محکمے کی حکمت عملی پر کڑی تنقید ہو رہی ہے۔
مقامی سماجی کارکن پرویز احمد نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگلی جانوروں کو ریسکیو کرنے کے لیے تجربہ کار اہلکاروں، مناسب منصوبہ بندی اور ضروری حفاظتی انتظامات کی موجودگی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں ریچھ کو زندہ بچانے میں ناکامی نے محکمہ جنگلی حیات کی کارکردگی پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔
عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تاکہ بچاؤ کارروائی کے دوران اختیار کیے گئے طریقہ کار، ماہرین کی موجودگی اور حفاظتی انتظامات سے متعلق حقائق سامنے آ سکیں۔ مزید برآں، شہریوں کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کے تحفظ اور انسانی آبادیوں میں ان کی آمد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر مستقبل میں ایسے ریسکیو آپریشنز کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور مناسب وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔