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ڈورو میں کالے ریچھ کو پکڑ کر قدرتی مسکن میں منتقل کیا گیا، مقامی لوگوں نے لی راحت کی سانس
مقامی لوگوں نے ریچھ کو محفوظ طریقے سے پکڑکر آبادی سے دور اسکے قدرتی ماحول میں منتقل کرنے کی محکمہ سے اپیل کی تھی۔
Published : October 23, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:49 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے کے فتح پورہ میں محکمہ وائلڈ لائف نے ایک اہم کارروائی کے دوران کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ پکڑ کر اس کے قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا۔ ریچھ کی نقل و حرکت کے باعث علاقے میں پھیلے خوف و ہراس کے ماحول کے بعد مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی اور محکمہ وائلڈ لائف کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ اطلاعات کے مطابق فتح پورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے جنگلی ریچھ کی موجودگی اور نقل و حرکت کے باعث مقامی آبادی میں خوف اور تشویش پائی جا رہی تھی۔
ریچھ کے آبادی کے قریب نظر آنے سے لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی تھی، جبکہ صبح سویرے اور شام کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے والے افراد کو ممکنہ خطرے کا سامنا تھا۔ خصوصاً بچوں، بزرگوں اور کھیتوں و باغات میں کام کرنے والے لوگوں کی سلامتی کو لے کر مقامی آبادی میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کو خدشہ تھا کہ اگر اچانک کسی مقام پر ریچھ کا سامنا کسی شخص سے ہو گیا تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔
اسی صورتحال کے پیش نظر مقامی لوگوں نے متعلقہ محکمہ سے ریچھ کو محفوظ طریقے سے پکڑ کر آبادی سے دور اس کے قدرتی ماحول میں منتقل کرنے کی اپیل کی تھی۔ مقامی لوگوں کی شکایات کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے علاقے میں کارروائی عمل میں لائی۔ اس دوران کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ قابو میں کیا گیا، بعد ازاں اسے اس کے قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا گیا۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد علاقے کے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کی بروقت مداخلت سے ایک ممکنہ خطرے کو ٹالنے میں مدد ملی ہے۔
اس آپریشن میں محکمہ وائلڈ لائف کنٹرول روم ڈورو رینج کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ کارروائی کی قیادت رینج آفیسر منظور احمد نے کی، جبکہ انچارج بشیر احمد کے علاوہ گلزار احمد، شوکت اویسی اور منیب مبشر بھی آپریشن میں شامل رہے۔ مقامی لوگوں نے تمام اہلکاروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جنگلی جانوروں کی آبادی کے قریب نقل و حرکت کے دوران محکمہ کی مستعدی اور فوری کارروائی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کے باعث انسانی آبادی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات میں محکمہ وائلڈ لائف کی فوری مداخلت ضروری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی متعلقہ محکمہ اسی طرح مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی جانوں کی حفاظت اور جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ دوسری جانب محکمہ وائلڈ لائف کے عہدیداروں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کے پیش نظر احتیاط برتیں۔
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خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں غیر ضروری طور پر تنہا باہر نکلنے سے گریز کریں اور بچوں و بزرگوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ عہدیداروں کے مطابق، اگر کسی علاقے میں ریچھ یا کوئی دوسرا جنگلی جانور نظر آئے تو اس کے قریب جانے، اسے چھیڑنے یا خود پکڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے فوری طور پر متعلقہ محکمہ کو اطلاع دی جائے، تاکہ صورتحال سے پیشہ ورانہ انداز میں نمٹا جا سکے۔