ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈورو شاہ آباد کے آرم پورہ میں ریچھ کا حملہ، شہری شدید زخمی
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، مقامی لوگوں میں ریچھ کی موجودگی کے باعث تشویش پائی جارہی ہے۔
Published : September 3, 2026 at 10:13 PM IST
ڈورو شاہ آباد: (رؤف احمد وانی) ڈورو شاہ آباد کے آرم پورہ علاقے میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک شہری ریچھ کے حملے میں شدید طور پر زخمی ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق محمد مقبول نامی شہری پر اچانک ریچھ نے حملہ کردیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا۔
واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے زخمی شہری کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں سے بعد میں اسے مزید علاج و معالجے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ زخمی کی حالت کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، جبکہ مقامی لوگوں میں ریچھ کی موجودگی کے باعث تشویش پائی جارہی ہے۔
ادھر، واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں بھی حرکت میں آگئی ہیں۔ محکمہ کی جانب سے ریچھ کو قابو کرنے اور اسے آبادی والے علاقے سے دور کرنے کے لیے آرم پورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کی جانب سے آبادی والے علاقوں کا رخ کرنے کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ اور محکمہ وائلڈ لائف سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔
وادی کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کے مبینہ حملوں کے پے در پے واقعات کے بعد لوگوں میں خوف کی فضا پائی جارہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔
علاقہ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے، آبادی والے علاقوں میں ان کے داخلے کو روکنے اور ایسے واقعات کی صورت میں فوری کارروائی کے لیے وائلڈ لائف محکمہ کو مزید وسائل اور افرادی قوت فراہم کی جائے۔
ماہرین کے مطابق جنگلی جانوروں کا انسانی آبادیوں کی جانب رخ کرنے کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں، جن میں قدرتی مسکن میں انسانی مداخلت، جنگلات کے قریب آبادیوں کا پھیلاؤ اور خوراک کی تلاش میں جنگلی جانوروں کا آبادیوں کی طرف آنا شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں لوگوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں اور جنگلی جانور نظر آنے کی صورت میں اس کے قریب جانے یا اسے مشتعل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔