ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی سی سی آئی صدر متھن منہاس کے خلاف کستا شکنجہ، تاریخ پیدائش میں تضاد کے الزامات کی ابتدائی تحقیقات کا حکم
شکایت کنندہ کے مطابق، منہاس نے جونیئر سطح کی کرکٹ کے لیے اپنی تاریخ پیدائش میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کی اور جعلسازی کی۔
Published : August 20, 2026 at 9:58 AM IST
سرینگر: جموں کی ایک مقامی عدالت نے پولیس کو بی سی سی آئی صدر متھن منہاس کے خلاف تاریخ پیدائش میں تضاد کے الزامات کی ابتدائی جانچ کا حکم دیا ہے۔ منہاس پر جونیئر سطح کے کرکٹ سلیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش میں ہیرا پھیری کرنے کا الزام ہے۔
سب جج اور اسپیشل ریلوے مجسٹریٹ سندیپ سنگھ سین نے جموں کے نواب آباد پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) کو ہدایت کی کہ وہ تین ستمبر 2026 تک یا اس سے پہلے عدالت میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کریں۔
یہ حکم سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق جوائنٹ آنریری سکریٹری سدرشن مہتا کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کے بعد دیا گیا ہے۔
مہتا نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) 2023 کے سیکشن 175(3) کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے منہاس کی تاریخ پیدائش سے متعلق دھوکہ دہی، جعلسازی، اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری جیسے الزامات لگاے ہیں۔
تاہم، عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی قابل شناخت جرم کے لیے مقدمہ درج کرنے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ابتدائی تفتیش کرے۔
حکم نامے میں، مجسٹریٹ نے کہا، "میں نے درخواست اور اس کے ساتھ موجود دستاویزات کا جائزہ لیا ہے۔ بی این ایس ایس کے دفعات کے مطابق، کسی بھی قابل جرم کو درج کرنے سے پہلے متعلقہ پولیس کی طرف سے ابتدائی جانچ لازمی ہے۔"
اس کے نتیجے میں، عدالت نے تھانہ نواب آباد کے ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ وہ الزامات کی تحقیقات کریں اور نتائج عدالت کے سامنے رکھیں۔
جج نے حکم میں کہا، "لہٰذا، جموں کے نواب آباد پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات کریں اور 3 ستمبر 2026 تک یا اس سے پہلے اس عدالت میں رپورٹ پیش کریں۔"
مہتا کی شکایت کے مطابق، منہاس نے قومی سطح پر جونیئر سطح کی کرکٹ کھیلتے ہوئے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کی اور جعلسازی کی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ منہاس نے سب جونیئر اور جونیئر کیٹیگریز میں قومی ٹورنامنٹس میں انتخاب کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے دو مختلف تاریخ پیدائش فراہم کی تھی۔
مہتا نے مزید الزام لگایا کہ منہاس کی طرف سے اعلان کردہ تاریخ پیدائش ان کے اسکول کے ریکارڈ میں درج تاریخ سے مختلف ہے۔ شکایت میں جموں کے ناگبنی میں واقع مہاراجہ ہری سنگھ زرعی کالجیٹ اسکول (عام طور پر ایم ایچ اے سی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے) سے مبینہ طور پر ای میل کے ذریعے موصول ہونے والی معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے۔
شکایت میں درج اسکول کے ریکارڈ کے مطابق منہاس کی تاریخ پیدائش نو دسمبر 1977 درج کی گئی تھی۔
شکایت میں دہلی اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں مبینہ طور پر منہاس کی تاریخ پیدائش 12 اکتوبر 1979 درج ہے۔
ان دو تاریخوں کے درمیان تضاد عدالت کے سامنے پیش کیے گئے الزامات کی بنیاد ہے۔
عدالت کے سامنے پیش کیے گئے دستاویزات کے مطابق، ایم ایچ اے سی اسکول ناگبنی نے شکایت کنندہ کو مطلع کیا کہ منہاس شروع میں پریزنٹیشن کانونٹ، گاندھی نگر، جموں کا طالب علم تھے۔ بعد میں، 27 جولائی، 1988 کو، جب وہ چھٹی جماعت میں تھے، ان کا تبادلہ ایم ایچ اے سی اسکول، ناگبنی میں ہوگیا۔
رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جواب میں، اسکول نے ان کا داخلہ نمبر 2236 بتایا اور نوٹ کیا کہ ان کی تاریخ پیدائش نو دسمبر 1977 درج کی گئی تھی۔
مہتا نے الزام لگایا کہ جھوٹے بیانات دے کر، حقائق کو غلط طریقے سے پیش کر کے، اور اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرکے، منہاس نے فوجداری قانون کے تحت جرم کیا ہے۔
شکایت میں تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 415، 420 اور 462 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کے تحت متعلقہ دفعات میں سیکشن 318(4)، 321، اور 323 شامل ہیں۔
عدالتی کارروائی کے مطابق، شکایت کنندہ نے ایس پی سٹی نارتھ، جموں کے پاس بھی ایسی ہی شکایت درج کرائی تھی۔
یہ الزامات فی الحال محض شکایت میں کیے گئے دعوے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہاس کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ عدالت کے سامنے رکھے گئے دستاویزات پر بی این ایس ایس کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق غور کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ حالات کے پیش نظر، قابلِ سماعت جرم کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے پولیس کی جانب سے ابتدائی تفتیش ضروری ہے۔ تفتیش اب اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا الزامات اور متعلقہ شواہد کی بنیاد پر مزید مجرمانہ کارروائی شروع کی جانی چاہیے۔
پولیس کو تین ستمبر تک رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
منہاس جموں و کشمیر کے پہلے شخص ہیں جو بی سی سی آئی کے چیف بنے ہیں۔ وہ گزشتہ سال ستمبر میں اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ ایک سابق فرسٹ کلاس کرکٹر، منہاس نے اپنے کھیل کیریئر کے دوران جموں و کشمیر کی نمائندگی کی اور بعد میں دہلی کے لیے کھیلا۔
یہ بھی پڑھیں: