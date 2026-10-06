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بٹوٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی مستقل عمارت کی تعمیر کا منصوبہ تاخیر کا شکار، طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا
کالج کےطلبہ و طالبات نے کہا کہ مستقل عمارت نہ ہونے کے باعث انہیں مڈل اسکول کی عمارت میں تعلیم حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔
Published : October 6, 2026 at 5:32 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی تحصیل بٹوٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی مستقل عمارت کی تعمیر کا منصوبہ مبینہ طور پر محکمہ جنگلات سے متعلق معاملات کے باعث تاخیر کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ آٹھ سال سے کالج کے طلبہ و طالبات کو سرکاری مڈل اسکول کی عمارت میں تعلیم حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔
یہ الزام کانگریس لیڈر اور سماجی کارکن راشد ملک نے عائد کیا۔راشد ملک نے کہا کہ بٹوٹ میں جاری مختلف تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبے مبینہ رکاوٹوں کے باعث متاثر ہو رہے ہیں، جن میں گورنمنٹ ڈگری کالج بٹوٹ کی عمارت، بٹوٹ-چکو رابطہ سڑک اور دیگر سڑکوں کے منصوبے شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر محکمہ جنگلات کی جانب سے پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کے باعث دو اسکولوں اور ایک ڈگری کالج کے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے۔
راشد ملک نے دعویٰ کیا کہ شیرِ کشمیر ایمرجنسی ہسپتال بٹوٹ مہاراجہ دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق ہسپتال کے نام پر تقریباً 270 کنال اراضی درج ہے۔ ان کے مطابق اس اراضی میں سے کچھ حصہ گورنمنٹ ڈگری کالج بٹوٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا، جبکہ 6 مارچ 2006 کو محکمہ تعمیراتِ عامہ (پی ڈبلیو ڈی) کی جانب سے کالج کی عمارت کی تعمیر کے لیے ٹینڈر بھی جاری کیے گئے تھے۔
کالج کے طلبہ و طالبات نے کہا کہ مستقل عمارت نہ ہونے کے باعث انہیں مڈل اسکول کی عمارت میں تعلیم حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش اور دھوپ کے دوران انہیں کالج کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مناسب گراؤنڈ کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے۔
طلبہ نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے اپیل کی کہ گورنمنٹ ڈگری کالج بٹوٹ کی عمارت کی تعمیر کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم ہو سکیں۔راشد ملک نے کہا کہ اگر محکمہ جنگلات کی جانب سے مبینہ طور پر پیدا کی جانے والی رکاوٹیں دور نہ کی گئیں تو وہ کالج کے طلبہ اور سماجی کارکنوں کے ہمراہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔
واضح رہے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج بٹوٹ کی عمارت کی تعمیر کے لیے تفصیلی منصوبہ رپورٹ منظور کی جا چکی ہے۔ فروری 2026 میں محکمہ تعمیراتِ عامہ (پی ڈبلیو ڈی) کی جانب سے تقریباً 10.79 کروڑ روپے کی لاگت کا اوپن ٹینڈر بھی جاری کیا گیا تھا۔