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محکمہ جنگلات کی مبینہ رکاوٹ سے بٹوت ڈگری کالج اور لنک روڈ منصوبہ متاثر؛ رشید ملک کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ
راشد ملک نے کہا کہ بٹوٹ میں جاری مختلف تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں میں مبینہ طور پر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔
Published : September 13, 2026 at 12:50 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی تحصیل بٹوٹ میں کئی زیرِ تعمیر ترقیاتی منصوبے مبینہ طور پر محکمہ جنگلات سے متعلق معاملات کے باعث تاخیر کا شکار ہیں۔ یہ الزام کانگریس لیڈر اور سماجی کارکن راشد ملک نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عائد کیا۔
راشد ملک نے کہا کہ بٹوٹ میں جاری مختلف تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں میں مبینہ طور پر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جس کے باعث بٹوٹ ڈگری کالج کی عمارت اور بٹوٹ-چکو رابطہ سڑک سمیت دیگر سڑکوں کے منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ شیرِ کشمیر ایمرجنسی ہسپتال بٹوٹ مہاراجہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں ہسپتال کے نام پر 270 کنال اراضی درج ہے۔ ان کے مطابق، اس کے باوجود ریاستی درجہ ختم ہونے کے بعد محکمہ جنگلات کی جانب سے مبینہ طور پر مختلف نوعیت کی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رکن اسمبلی نے بٹوٹ میں 10 رابطہ سڑکوں کی منظوری کروائی ہے، مگر ان کی تعمیر میں بھی محکمہ جنگلات رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔
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راشد ملک نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ وہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے بٹوٹ ڈگری کالج اور مختلف رابطہ سڑکوں کی تعمیر میں حائل مبینہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔
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