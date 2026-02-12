ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ میں ذریعہ معاش اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے جنگلی حیات کے تحفظ پر ورکشاپ کا انعقاد
محکمہ وائلڈ لائف بارہمولہ، سکاسٹ کشمیر اور وائلڈ لائف ٹرسٹ کے اشتراک سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 12, 2026 at 10:12 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وائلڈ لائف کنزرویشن اور بےروزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے دور افتادہ علاقہ لمبر بونیار آوڑی میں محکمہ وائلڈ لائف بارہمولہ، سکاسٹ کشمیر اور وائلڈ لائف ٹرسٹ کے اشتراک سے ایک اہم بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
اس دوران پروگرام سے وابستہ انچارج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انھوں نے کہا کہ، اگر ہم اس لمبر بونیار علاقے کی بات کرے تو یہاں پر ایکو ٹوررزم کے حوالے سے کافی مواقع ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہندوستان میں کافی خاص جگہ ہے کیونکہ یہاں پر نیشنل کازی ناگ پارک ہے اور اس کے علاوہ وائلڈ لائف سینکچری بھی ہے اور گزشتہ سالوں سے ملک اور بیرون ممالک سے سیاح یہاں آتے ہیں اور وہ یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پرندوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو اس علاقے کے نوجوان اور خواتین ہیں ہم ان کو بااختیار بنا سکیں تاکہ مستقبل میں وہ اپنا روزگار کما سکیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر لگاتار بیداری پروگراموں کے علاوہ مقامی خواتین کو سلائی کا کام بھی سکھاتے ہیں اور ہم نے ان کو مشینیں بھی تقسیم کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہاں پر دنیا کا نایاب جانور مارخور بھی پایا جاتا ہے اور دنیا کے ہر ایک علاقے سے سیاح اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہے اور جب سیاح یہاں آئیں گے تو اس سے یہاں کے مقامی نوجوان کو کافی فائدہ مل سکتا ہے اور وائلڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا کی جانب سے ہم یہاں کے نوجوان کو ہر قسم کی مدد کریں گے۔
