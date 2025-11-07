ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ پولیس نے بارہمولہ سیفٹی ایپ لانچ کیا
جموں وکشمیر پولیس نےبارہمولہ کےلوگوں کیلئے ایک سیفٹی ایپ لاونچ کیا ہے،جو پندرہ زمروں کا احاطہ کرتی ہے۔
Published : November 7, 2025 at 11:58 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر کے لیے پہلی بار، جموں و کشمیر پولیس نے جدید موبائل ایپلیکیشن متعارف کرائی ہے۔ اقلیتوں اور محفوظ افراد کے لیے (بارہمولہ سیفٹی ایپلی کیشن) کا مقصد ریئل ٹائم ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور تیز ردعمل کے ذریعے اقلیتی برادریوں اور دیگر کمزور گروہوں کے لیے سیکوریٹی کو مضبوط بنانا ہے۔
اس موقع پر ایک اہم پروگرام کے دوران بارہمولہ پولیس سے وابستہ ایک اعلی افسر نے بتایا کہ 6,000 سے زیادہ لوگ پہلے ہی ایپ پر رجسٹر ہو چکے ہیں، جس میں فوری انتباہات کے لیے ایک مربوط ایس او ایس ایمرجنسی بٹن موجود ہے۔ یہ نظام ایک مربوط کمانڈ نیٹ ورک پر کام کرتا ہے، جس کی نگرانی متعلقہ ایس ایچ اوز، ڈی اوز، اور پولیس کنٹرول روم بارہمولہ کے ذریعے کی جاتی ہے، جس سے نازک حالات میں فوری رابطہ کاری اور فوری ردعمل کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
ایپ کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہائی ریسپانس ایمرجنسی میکنزم کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، زمرہ بندی کرنے والا شخص آسانی سے ایس او ایس بٹن دبا سکتا ہے، اور 5 سیکنڈ کے اندر، اطلاع پولیس تک پہنچ جائے گی۔ منٹوں کے اندر، صارف کی لائیو لوکیشن خود بخود شیئر ہو جاتی ہے، اور متعلقہ پولیس اہلکار کی طرف سے فوری طور پر کال کی جاتی ہے تاکہ بلا تاخیر مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔
ایس ایس پی بارہمولہ گروندر پال سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایپ فی الحال 15 زمروں کا احاطہ کرتی ہے، جن میں اقلیتی برادری، محفوظ افراد، دہشت گردی کے متاثرین، اور صحافی شامل ہیں، جنہیں کسی کی بھی محفوظ فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے کہا، "یہ ایپ تمام کمزور طبقات، خاص طور پر اقلیتوں اور دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ ضلع بھر میں ایک محفوظ اور جامع ماحول کی تعمیر کے لیے انتظامیہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
حکام نے مزید کہا کہ یہ ایپ دہشت گردی کے شکار خاندانوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور جلد ہی اس کے اگلے تکنیکی مرحلے میں مزید زمروں کو شامل کرنے کے لیے اسے وسعت دی جائے گی۔