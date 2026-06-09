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بارہمولہ پولیس نے غیر قانونی اسلحہ کی نقل و حرکت کو ناکام بنادیا، اضافی پستول، میگزین اور گولہ بارود برآمد
پولیس کے مطابق گاڑی میں دو افراد سوار تھے۔ مکمل تلاشی کے دوران، ایک پستول ساتھی مسافر کے ایک بیگ سے برآمد ہوا ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 9, 2026 at 11:54 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): اسلحے کے غیر قانونی قبضے اور نقل و حرکت کے خلاف ایک اہم پیش رفت میں، بارہمولہ پولیس نے 52 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں، 07 جون 2026 کو ایف سی آئی گودام کے قریب چاندسوما، کنیسپورہ میں قائم موبائل گاڑیوں کی چیکنگ پوائنٹ کے دوران ایک غیر قانونی غیر ملکی ساختہ پستول برآمد کیا۔
ذرائع کے مطابق چیکنگ کے دوران، ایک سفید ماروتی بریزا جس کا رجسٹریشن نمبر JK02DN-6527 تھا، جو سرینگر سے بارہمولہ کی طرف سفر کر رہی تھی، کو جانچ کے لیے روکا گیا۔
پولیس کے مطابق گاڑی میں دو افراد سوار تھے۔ مکمل تلاشی کے دوران، ایک پستول ساتھی مسافر کے ایک بیگ سے برآمد ہوا اور یہ شخص ہتھیار رکھنے کے لیے کوئی درست لائسنس یا قانونی اجازت دینے میں ناکام رہا۔
اس دوران ملزم کی شناخت اوڑی کے کمال کوٹ کے رہائشی وکیل احمد تھیکری ولد نورالدین تھیکری کے طور پر ہوئی ہے۔
ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ ڈرائیور ساتھی مسافر کو سواری فراہم کر رہا تھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ برآمد شدہ ہتھیار کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں۔
اسی مناسبت سے ایف آئی آر نمبر 70/2026 آرمس ایکٹ کی دفعہ 7/25 کے تحت 07 جون 2026 کو پولس اسٹیشن بارہمولہ میں درج کی گئی۔
اسلحے کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اس کے ماخذ، مطلوبہ استعمال اور ممکنہ روابط کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی تھیں۔
تفتیش کے دوران، 08 جون 2026 کو، اور گرفتار ملزمان کے کہنے پر، بارہمولہ پولیس نے کلسی ہردو، کمال کوٹ، اُوڑی میں تلاشی کارروائی کی۔ تلاشی ایک ایگزیکٹیو مجسٹریٹ، مقامی لمبردار اور چوکیدار کی موجودگی میں کی گئی۔
آپریشن کے دوران، پولیس نے ایک چینی ساختہ پستول، دو میگزین، اور گولہ بارود کے 13 زندہ راؤنڈ برآمد کیے، جنہیں بعد ازاں ثبوت کے طور پر قبضے میں لے لیا گیا۔
تازہ بازیابی کیس میں ایک اہم پیشرفت ہے اور اسلحے کے ایک بڑے نیٹ ورک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
برآمد شدہ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ماخذ کا پتہ لگانے اور ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔