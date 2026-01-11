ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ پولیس کا چکلو میں چھاپہ، غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی مشینری ضبط
جموں و کشمیر کے شمالی ضلع بارہمولہ میں پولیس کی جانب سے ریت کی غیر قانونی کان کنی کے خلاف جاری ہے۔
Published : January 11, 2026 at 12:16 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر کے شمالی ضلع بارہمولہ میں پولیس کی جانب سے ریت کی غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس دوران پولیس پوسٹ اولڈ ٹاؤن کی طرف سے فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ اور محکمہ جیولوجی کے ساتھ مل کر چکلو میں ایک مشترکہ چھاپہ مارا جس میں بھاری مشنری ضبط کی گئی۔
اس آپریشن کے دوران سات بڑی موٹرز، دو جنریٹر اور تین چھوٹی موٹرز کو ضبط کیا گیا۔ یہ مشینری غیر قانونی طریقے سے ریت نکالنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ انہیں کان کنی کے قائم کردہ اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں ضبط کر لیا گیا۔
قانون کے مطابق کارروائی سختی سے کی گئی ہے اور متعلقہ دفعات کے تحت مزید کارروائی شروع کی جارہی ہے۔ خبروں کے مطابق اس علاقے میں محکمہ جیولوجی کی جانب سے اس سے پہلے بھی اس نوعیت کی کارروائیاں کی جا چکی ہیں اور جو افراد غیر قانونی طریقے سے ریت نکالنے میں ملاوث تھے ان کے خلاف قانونی شکنجہ کسا گیا۔
اس سلسلے میں بارہمولہ پولیس نے ایک بیان میں غیر قانونی کان کنی کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے رہت نکالنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔
مزید پڑھیں:
پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی ریکٹ بے نقاب، پولیس آپریشن میں بھاری مشینری ضبط