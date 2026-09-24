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بارہمولہ پولیس نے ٹنگمرگ میں سیاحوں کو ہراساں کرنے اور مسافروں کو رکاوٹیں ڈالنے کے الزام میں 8 ٹورسٹ گائیڈ کو گرفتار کیا
جموں کشمیر پولیس کے ایک پریس بیان کے مطابق پولیس نے واضح کیا کہ سیاحوں کو ہراساں کرنا، دھمکانا برداشت نہیں کیا جائے گا۔
Published : September 24, 2026 at 5:10 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ٹنگمرگ میں سیاحوں کو ہراساں کرنے اور ان میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف ایک سخت پیغام میں، بارہمولہ پولیس نے ٹنگمرگ کے علاقے میں سیاحوں اور مسافروں کو تنگ کرنے، ہراساں کرنے اور ان میں رکاوٹ ڈالنے والے آٹھ ٹورسٹ گائیڈز کو گرفتار کیا ہے۔
اس دوران گرفتار افراد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔جموں کشمیر پولیس کے ایک پریس بیان کے مطابق پولیس نے واضح کیا کہ سیاحوں کو ہراساں کرنا، دھمکانا یا غیر ضروری طور پر قریب آنا برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بھی اس طرح کی حرکت میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کارروائی کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ٹنگمرگ اور گلمرگ آنے والے سیاح بغیر کسی ہراساں، دباؤ یا تکلیف کے سفر کر سکیں اور اپنے دورے سے لطف اندوز ہو سکیں۔
بارہمولہ پولیس نے سیاحوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی ہراسانی یا زیادہ قیمت وصول کرنے کی اطلاع فوری طور پر دیں، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ان کی حفاظت، وقار اور پریشانی سے پاک نقل و حرکت ایک ترجیح ہے۔
واضح رہے کہ ٹنگمرگ سے گلمرگ تک ملک اور بیرون ممالک سے سیاح سال بھر روخ کرتے ہے اور اگر امسال کی بات کریں تو موسم بہار میں بھی سیاح لگاتار آتے رہے اور وادی کی خثوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ایسے میں اگر ہم اب آنے والے وقت کی بات کریں تو موسم سرما میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ سیاحوں کی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔ اس ضمن میں اگر ہم بارہمولہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ گلمرگ ٹورزم کی بات کریں تو تمام ضروری اقدامات کو پہلے سے ہی حتمی شکل دی گئی ہے۔