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بارہمولہ: گودام سے چوری کا معمہ 12 گھنٹوں میں حل، 4 ملزمان گرفتار، 8 ڈیپ فریزر برآمد
پولیس نے 12 گھنٹوں کے اندر چوری میں استعمال ہونے والی گاڑی ضبط کرلی جبکہ برآمد شدہ سامان کی مالیت چار لاکھ روپے بتائی گئی۔
Published : November 3, 2026 at 1:42 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پولیس نے پیشہ ورانہ اور جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے قصبے کے ایک گودام میں چوری کی واردات کو محض 12 گھنٹوں کے اندر حل کر لیا ہے۔ پولیس نے واردات میں ملوث چار ملزمان کو حراست میں لے کر چوری شدہ آٹھ ڈیپ فریزر اور واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق 31 اکتوبر کو نذیر احمد کنرو نامی شہری نے پولیس اسٹیشن بارہمولہ میں تحریری شکایت درج کرائی کہ غوثیہ کالونی (نزد گلنار پارک) میں واقع ان کے گودام کے تالے توڑ کر متعدد ڈیپ فریزر اور دیگر برقی سامان چوری کر لیا گیا ہے۔
شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات 305 اور 331 کے تحت مقدمہ درج کر کے باضابطہ تفتیش شروع کی۔ کیس کی تفتیش پی ایس آئی وشال کے سپرد کی گئی، جنہوں نے ایس ایچ او بارہمولہ شبیر احمد اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر شاہ جہاں کی زیرِ نگرانی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تفتیشی ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے سائٹ پلان مرتب کیا اور فرانزک شواہد بشمول انگلیوں اور قدموں کے نشانات—اکٹھے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج، ٹاور ڈمپ اور کال ڈیٹیل ریکارڈز (سی ڈی آر) کا باریک بینی سے تکنیکی تجزیہ کیا گیا۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا۔ اس دوران عادل نامی ایک شخص نے مجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے واردات میں ملوث اپنے تین دیگر ساتھیوں کے نام ظاہر کر دیے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عادل، عارف (پیشہ ڈرائیور)، شوکت احمد ڈار ولد محمد مقبول ڈار (ایل آئی سی ایجنٹ)، اور آصف امین تانترے ولد محمد امین تانترے (دکاندار) کے طور پر ہوئی ہے۔ چاروں ملزمان زوگیار، شیری کے رہائشی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم عادل 'ماڈرن فرنشنگ' نامی ادارے میں بطور سیلز مین کام کرتا تھا اور اسے گودام تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی۔
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ملزم کی نشاندہی پر بارہمولہ پولیس کی تین خصوصی ٹیموں نے پولیس اسٹیشن شیری کے تعاون سے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر تمام 8 ڈیپ فریزر برآمد کر لیے۔ علاوہ ازیں واردات میں استعمال کی گئی گاڑی (نمبر JK01AF-7379) کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ سامان کی مجموعی مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے ہے، جسے ملزمان فوری رقم بٹورنے کی غرض سے محض 5 سے 8 ہزار روپے فی یونٹ کی معمولی قیمت پر فروخت کرنے کی فراق میں تھے۔ چاروں ملزمان اس وقت پولیس تحویل میں ہیں، جبکہ ان کے بینک کھاتوں اور روابط کی چھان بین جاری ہے تاکہ ضلع میں پیش آنے والی دیگر چوری کی وارداتوں میں ان کے ممکنہ کردار کا پتہ لگایا جا سکے۔