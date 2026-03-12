ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ پر حملہ: جاوید حسین بیگ کا مرکزی حکومت سے جانچ کا مطالبہ
جموں وکشمیر بارہمولہ کے ایم ایل اے جاوید حسین بیگ نے سابق وزیراعلی فاروق عبداللہ پر حملے کی مذمت کی اور تفتیش کا مطالبہ کیا۔
Published : March 12, 2026 at 2:29 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر میں ایک شادی کی تقریب کے دوران سابق وزیر اعلیٰ اور این سی سربراہ فاروق عبد اللہ پر قاتلانہ حملہ کے بعد آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایم ایل اے بارہمولہ جاوید حسین بیگ نے کہا کہ اس قسم کا حملہ کافی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ کافی تشویش ناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت اور ایل جی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس واقعے کی ہر پہلو سے جانچ کی جائے۔
حملہ آور نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پچھلے بیس برسوں سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاوید حسین بیگ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ ملزم پر پی ایس اے لگنا چاہیے اور اس کے خلاف وہی کاروائی ہونی چاہیے جو ایک دہشت گرد کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو اس شخص کے رشتہ دار ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جائیں اور اس شخص کی پراپرٹی کو بھی ایٹیچ کی جائے اور اس پر بھی تحقیقات کی جایں کہ اس شخص کو ہتھیار کس نے دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ بارہمولہ میں اس ضمن میں آج نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کے علاوہ پارٹی کارکنوں نے میٹنگ میں شرکت کی اور سرکار سے التماس کی کہ اس کی جانچ کی جائے۔