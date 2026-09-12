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بارہمولہ: گورنمنٹ ڈگری کالج حدی پورہ میں طالبات کے لیے فیشن ڈیزائننگ اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح
ضروری ہے کہ طلبا میں ایسے ہنر پیدا کیے جائیں جن کی مدد سے وہ اپنی روزی کماسکیں اور خود روزگار کے مواقع پیدا کرسکیں۔
Published : September 12, 2026 at 7:25 PM IST
بارہمولہ : خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر سے آراستہ کرنے کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد علاقے میں واقع گورنمنٹ ڈگری کالج حدی پورہ میں طالبات کے لیے فیشن ڈیزائننگ اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار مہمانِ خصوصی کے طور پر موجود رہے، جبکہ کالج انتظامیہ، اساتذہ اور دیگر متعلقہ افراد نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔
یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم پہل ہے، جس کے تحت طالبات کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائننگ، سلائی، کٹنگ اور سوزنی کے کام کی عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سینٹر سے رفیع آباد کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آنے والی طالبات بھی استفادہ کرسکیں گی۔ کالج انتظامیہ کے مطابق اس پروگرام کا مقصد طالبات کو عملی ہنر فراہم کرکے انہیں مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور خود روزگار حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے۔
خاص بات یہ ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں صرف کالج کی زیرِ تعلیم طالبات ہی نہیں بلکہ دیگر لڑکیوں کو بھی داخلہ دیا جارہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھاسکیں۔ اس موقع پر کالج سے وابستہ پروفیسر ثناء بشیر نے کہا کہ وہ اس موقع پر کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے کالج کا دورہ کرکے اس پہل کی حوصلہ افزائی کی۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں بچوں کو صرف روایتی تعلیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ انہیں مختلف پیشہ ورانہ اور ہنرمندی پر مبنی کورسز میں بھی حصہ لینا چاہیے، تاکہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار کے مواقع پیدا کرسکیں اور مالی طور پر خود کفیل بن سکیں۔ پروفیسر ثناء بشیر نے کہا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی (این ای پی) 2020 کے تحت طلبا کو تعلیم کے ساتھ مختلف عملی مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
ان کے مطابق ہر نوجوان کو سرکاری ملازمت ملنا ممکن نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ طلبا میں ایسے ہنر پیدا کیے جائیں جن کی مدد سے وہ اپنی روزی کما سکیں اور خود روزگار کے مواقع پیدا کرسکیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سینٹر کے آغاز کے بعد طالبات کی جانب سے اس کورس میں کافی دلچسپی ظاہر کی جارہی ہے اور روز بروز داخلہ لینے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارے سے باہر کی لڑکیوں کو بھی اس تربیتی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا جارہا ہے۔
پروفیسر ثناء بشیر نے کہا کہ کالج کے طلبہ نے قومی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور کٹنگ، سلائی اور سوزنی کے کام میں نمایاں مہارت حاصل کی ہے۔ اس موقع پر کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے کالج انتظامیہ سے ملاقات کے دوران ہنرمندی پر مبنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کے لیے صرف بڑی ڈگری حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ ان کے پاس عملی ہنر بھی ہونا چاہیے۔
جاوید احمد ڈار نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود فوری طور پر روزگار حاصل نہیں کرپاتے، جس کی ایک بڑی وجہ عملی مہارتوں کی کمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر سکھانے کے لیے ایسے مراکز قائم کیے جائیں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مستقبل میں دیگر کالجوں میں بھی اس نوعیت کے ووکیشنل اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں، خصوصاً طالبات کو بااختیار بنایا جاسکے اور انہیں خود روزگار کے قابل بنایا جاسکے۔
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کالج انتظامیہ نے اس پہل کو علاقے کی طالبات کے لیے ایک اہم موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیشن ڈیزائننگ، سلائی، کٹنگ اور سوزنی جیسے ہنر نہ صرف روایتی دستکاری کو فروغ دیں گے بلکہ نوجوان خواتین کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع بھی پیدا کرسکتے ہیں۔